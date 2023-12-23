حريق في سفينة «مرتبطة بإسرائيل» بالمحيط الهندي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرّضت سفينة تجارية «مرتبطة بإسرائيل» لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي السبت، ألحق بها أضرارا من دون أن يتسبب بسقوط إصابات، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان.

وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أشارت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها «مرتبطة بإسرائيل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وهددت جماعة الحوثي في اليمن باستهداف أي شاحنة تجارية إسرائيلية أو تتعامل مع كيان الاحتلال على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي خلف أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف إصابة أغلبهم من النساء والأطفال.



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