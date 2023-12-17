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الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 10:28 مساء
الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
اجتماع الدبيبة مع مدير مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، الأحد 17 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
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وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «ببدء تنفيذ منظومة الجوازات الإلكترونية» بما فيها «جواز السفر الإلكتروني - البيومترية» وكذلك «البطاقة الإلكترونية»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء توجيه الدبيبة خلال اجتماعه، مساء اليوم الأحد، مع مدير مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد والذي خُصِّص لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتحديث منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية.

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وقالت منصة «حكومتنا» إن رئيس مصلحة الجوازات اللواء يوسف مراد قدم للدبيبة «موقفًا عن الخطوات المتخذة من المصلحة في الإجراءات التعاقدية لتنفيذ منظومة جوازات حديثة، وإصدار البطاقات الإلكترونية من خلال الجواز الإلكتروني (الشريحة الإلكترونية – البيومترية)، وكذلك العمل على إصدار بطاقة بيانات الإلكترونية لجميع المواطنين».

وأكد الدبيبة من جانبه «ضرورة القضاء على إدخال البيانات يدويًا في المنافذ المختلفة، وأن تكون مقروءة آليًا»، مشددًا على تنظيم العمل داخل المنافذ بين جميع الأجهزة الأمنية، بعدما وجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات الإلكتروينة.

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