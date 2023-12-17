التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

القاهرة - بوابة الوسط

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية، بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين، الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين أخرين.

وحالياً يمكن أن تظل الرسائل الصوتية على «واتساب»، لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

يذكر أن تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأميركية يتيح منذ 2021 إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يجري إرسالها بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح خيار «اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة» للمستخدمين.

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ويمكن للمستخدم إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على ذر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر. وسيظهر في هذه الحالة أربعة خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها، وهي زر إيقاف أحمر: إيقاف التسجيل، وهو مفيد للشخص الذي يفكر فيما يمكن أن يقوله بعد ذلك، ويمكن الضغط مرة أخرى على الزر لاسئناف التسجيل، وزر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد أن يقوم المستقبل بالاستماع لها، وزر على شكل دبوس: يحذف الرسالة، وزر إرسال: يرسل الرسالة.

لا يمكن سماع الرسالة إلا مرة واحدة

وإذا أرسل المستخدم رسالة صوتية مدمرة ذاتياً، ستظهر علامة مميزة على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة، وهو الرمز الذي اعتاد عليه مستخدمو «واتساب» مع الصور والفيديوهات القابلة للتدمير الذاتي.

ويظهر الرمز للمستقلبين أن الرسالة يمكن سماعها مرة واحدة، ولا يمكن إعادة إرسالها ولا حفظها، كما أن الرسالة ستختفي آلياً، إذا مر أسبوعين دون فتحها ولا سماعها.

وبحسب شركة «واتساب» فإنه سيجري توفير الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة.