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«واتساب» يتيح لمستخدميه نقل المحتوى بسهولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 10:46 صباحا
«واتساب» يتيح لمستخدميه نقل المحتوى بسهولة
مستخدم يحدّث تطبيق واتساب على هاتفه (أ ف ب)
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دمج تطبيق «واتساب» خاصية النسخ الاحتياطي (Back up) في برنامج المراسلة، حتى يتمكن المستخدم من حفظ محادثاته وصوره وفيديوهاته المحفوظة على حساب «كلاود» واستعادتها عند تنزيل «واتساب»  على الهاتف المحمول الجديد.

ومن المفترض أن تصبح بذلك عملية استعادة المحادثات والملفات أسهل بكثير، جزئيا على الأقل. وفي المستقبل، سيكون في إمكانك نقل  محادثات ال«واتساب» الخاصة بك مباشرة إلى جوالك الجديد الذي يعمل بنظام أندرويد، حسب ما نقل «دويتشه فيله» عن متعقب تحديثات «واتساب» «WABetaInfo».

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وظهرت الخاصية الجديدة في إعدادات «واتساب» والدردشات (Chats)  تحت مسمى «Chat transfer to Android» وتعني حرفيا: «نقل الدردشة إلى أندرويد» في إصدار تجريبي من برنامج المحادثات لنظام أندرويد.

 هاتفك الأندرويد 
وتمكنك هذه الخاصية ببساطة من نقل الدردشات بالكامل مباشرة إلى هاتفك الأندرويد الجديد ومتابعة استخدامها بدون مشاكل. ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الخاصية الجديدة ستظهر أيضًا في أجهزة آبل التي تعمل بنظام «iOS» بسبب نظام التشغيل الأكثر تأمينا وتعقيدا.

وبحسب موقع «غيغا» الألماني يجب رغم ذلك اعتبار الخاصية الجديدة  ل«واتساب»  خيارًا إضافيًا لك كمستخدم فقط، وليس بديلا عن إجراء النسخ الاحتياطي المعتاد للمحتوى الخاص بك، لأنه في حالة تعطل هاتفك المحمول، ستختفي البيانات الموجودة عليه أيضًا. لذلك، فإنه عمليا لا يمكن الاستغناء عن تأمين نسخة من ملفاتك على حساب كلاود أيضا، خاصة أنه أصبح الآن مشفرًا.

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