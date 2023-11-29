«حكومة الوحدة»: 20 ألف موقوف بالسجون الليبية كافة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن عدد الموقوفين بالسجون الليبية كافة يبلغ نحو «20 ألف موقوف يتمتعون بصحة جيدة»، مؤكدة استمرار العمل على تحسين الظروف العامة للسجون.

جاء ذلك على لسان وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن خلال اجتماع عُقِد صباح اليوم الأربعاء بمكتب النائب العام، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون»، وقدم خلاله كل من النائب العام المستشار الصديق الصور ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب عبدالرؤوف كارة موقفًا حول أوضاع السجون والموقوفين.

تجهيز ما يزيد على 320 مرفقًا قضائيًا

وأشاد الصور في بداية الاجتماع بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة «عودة الحياة» التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقًا قضائيًا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة.

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وقدم النائب العام للمجتمعين موقفًا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون.

وأشاد الصور بدور جهاز الردع وتعاونه مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على «داعش»، مستعرضًا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها «إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية» وفق الحكومة.

كما قدم رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كارة موقًفا تفصيليًا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز «في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم».

20 ألف موقوف بالسجون الليبية كافة

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن «قدمت خلال الاجتماع موقفًا حول الموقوفين بالسجون الليبية كافة الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف يتمتعون بظروف جيدة، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها».

من جهته، أكد الدبيبة «ضرورة إنهاء حالات الإخفاء القسري كافة متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض التحقيقات كافة على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد»، موجها وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للموقوفين كافة، والسيارات المناسبة لنقلهم.

وأشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون.