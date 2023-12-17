مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر أمني أن المسؤول السابق بالإدارة العامة للتسويق الدولي بمؤسسة النفط عماد بن رجب قد غادر البلاد إلى تركيا في ظروف يجري الآن بحثها من قبل النيابة العامة، حيث كان بن رجب يقضي عقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام (30 شهرًا) بسبب قضية فساد تتعلق بصفقة استيراد وقود مغشوش.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المذكور (بن رجب) منحته وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة عبدالرحمن إجازة خروج من محبسه لأسباب صحية، بعد أن جرى نقله من سجن مكتب المعلومات التابع لوزارة الداخلية، وتسليمه إلى لائحة السجون التابعة لوزارة العدل.

ملابسات مغادرة عماد بن رجب ليبيا

وأضاف المصدر الأمني أنه بعد نحو أسبوع من تحويل المسجون بن رجب صدرت تعليمات بعرضه على لجنة طبية مختصة، ولم يخضع لكشف من قبل لجنة صحية مختصة، وهو ما يسري على الذين يعانون من مرض مزمن، ولا تتوفر لهم الرعاية المطلوبة داخل السجن، وفق اللوائح المعمول بها، وتمكن من مغادرة البلاد.

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وأشار المصدر نفسه إلى أن ملابسات مغادرة المسؤول النفطي السابق جرى بحثها خلال اجتماع بمكتب النائب العام في 29 نوفمبر الماضي، حيث حضره رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.

وكان المسؤول النفطي السابق عماد بن رجب قد ضبطته الأجهزة الأمنية في يناير الماضي عند منفذ رأس جدير الحدودي حيث كان في طريقه إلى تونس، وذلك للتحقيق معه من قبل النائب العام المستشار الصديق الصور في قضية الوقود المغشوش.

حكم قضائي ضد عماد بن رجب

وفي 16 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس بالحكم بالسجن سنتين ونصف السنة (30 شهرًا) على مدير إدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط عماد بن رجب، وإدارة التزويد والنقل البحري بشركة البريقة، إضافة إلى غرامة 10 آلاف دينار، والإلزام برد 147 مليون دينار، وبراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المحكمة أن المدانين ألحقا ضررًا جسيمًا بالمال العام بإساءة استخدام سلطتهما والتعاقد بعقود فورية على وقود مخالف للمواصفات الليبية، مضيفة أن ذلك أدى إلى تلف سيارات مواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستورد.

واشتكى عدد من المواطنين نهاية العام 2022، من تلف سياراتهم الخاصة جراء استعمال وقود مغشوش، ما دفع النائب العام إلى فتح تحقيق موسع مع عدد من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.