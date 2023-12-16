حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «بوابة الوسط» على صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، عن حراك إعلامي واجتماعي لتذكير المسؤولين بأن جراح «درنة » لم تُشفَ بعد.

وقالت البوابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «حملة راكم تنسو درنة تأتي بعد ثلاثة أشهر من كارثة انهيار السدود وفقدان الآلاف من الأرواح في درنة».

وتابعت البوابة «هدفنا هو إعادة تذكير المسؤولين بأن درنة لم تشفَ بعد».

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ونوهت للانضمام إلى الحملة على برنامجي «صباح الوسط» و«هنا ليبيا»، صباح غدٍ الأحد، ودعت للمشاركة بالنشر تحت هاشتاج (#راكم_تنسو_درنة)

جريدة «راكم تنسو درنة»

وفي السياق، وتحت نفس الهاشتاج (#راكم_تنسو_درنة)، جرى الإعلان عن إطلاق العدد الأول من جريدة «راكم تنسو درنة» إلكترونيا.

وأوضحت الصفحة التي تحمل الاسم نفسه للهاشتاج، أن الجريدة حاضنة للأقلام الجديدة للكُتاب «الدرناوية» وموثقة لأحدث «فيضان وادي درنة»

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» يذاع على قناة الوسط (wtv) يوميًا في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا.