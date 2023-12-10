الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية، الأربعاء القادم، الموافق 13 ديسمبر، أمسية شعرية تحت عنوان «في حب درنة».

وتأتي الندوة بمناسبة التضامن مع مدينة درنة التي ألحق بها «إعصار دانيال» مع مدن الشرق ، أضرارا بالغة في البنى التحتية والأرواح، في سبتمر الماضي.

17 شاعرا وشاعرة

وأعلنت الجمعية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مشاركة ما يقارب من 17 منهم الشاعر أحمد بن سليم، والشاعر راشد السنوسي، الشاعرة رحاب شنيب، والشاعر عبدالحميد الهرامة، والشاعر عصام الصابري، والشاعر عبدالحميد بطاو،.

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ويشارك أيضا في الأمسية كل من الشعراء علي الهوني، والشاعر محمد أوريث، والشاعر عصام الفرجاني، والشاعر عمر عبدالدائم، والشاعر صلاح الدين الغزال، والشاعر محمد المزوغي، والشاعرة هند الساحلي، والشاعر جمعة الفاخري، والشاعرة منى الساحلي، والشاعر أحمد العيلة.

كما نشرت الجمعية عديد من نماذج ما كتب الشعراء في أحداث درنة وتأثرًا بها، ومنها نقتطف مما كتبه الشاعر علاوة كوسة تحت عنوان «ابتهالات في مقام عروس البحر»:

على كلّ باب بهذي المدينةِ

عينٌ تمني الفؤادَ بعودة من يسكنون التراب..!!

ولي ألفُ بيتٍ بدرنةَ

لكنني دون باب..!!

أخاف الغياب!!

وأوضحت الجمعية أن موعد الأمسية سيكون في الساعة الرابعة والنصف بالمسرح الشعبي بمدينة بنغازي.