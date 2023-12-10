  • Alwasat News
Atwasat

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 03:28 مساء
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
أمسية شعرية تحت عنوان «في حب درنة». (فيسبوك)
alwasat radio

تنظم الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية، الأربعاء القادم، الموافق 13 ديسمبر، أمسية شعرية تحت عنوان «في حب درنة».

وتأتي الندوة بمناسبة التضامن مع مدينة درنة التي ألحق بها «إعصار دانيال» مع مدن الشرق ، أضرارا بالغة في البنى التحتية والأرواح، في سبتمر الماضي.

17 شاعرا وشاعرة
وأعلنت الجمعية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مشاركة ما يقارب من 17 منهم الشاعر أحمد بن سليم، والشاعر راشد السنوسي، الشاعرة رحاب شنيب، والشاعر عبدالحميد الهرامة، والشاعر عصام الصابري، والشاعر عبدالحميد بطاو،.

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

ويشارك أيضا في الأمسية كل من الشعراء علي الهوني، والشاعر محمد أوريث، والشاعر عصام الفرجاني، والشاعر عمر عبدالدائم، والشاعر صلاح الدين الغزال، والشاعر محمد المزوغي، والشاعرة هند الساحلي، والشاعر جمعة الفاخري، والشاعرة منى الساحلي، والشاعر أحمد العيلة.

كما نشرت الجمعية عديد من نماذج ما كتب الشعراء في أحداث درنة وتأثرًا بها، ومنها نقتطف مما كتبه الشاعر علاوة كوسة  تحت عنوان «ابتهالات في مقام عروس البحر»: 
على كلّ باب بهذي المدينةِ
عينٌ تمني الفؤادَ بعودة من يسكنون التراب..!!
ولي ألفُ بيتٍ بدرنةَ
لكنني دون باب..!!
أخاف الغياب!!

وأوضحت الجمعية أن موعد  الأمسية سيكون في الساعة الرابعة والنصف بالمسرح الشعبي بمدينة بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة ...
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن...
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد...
المزيد
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس ......
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي ......
خالد عبدالله يطالب من قاعة المهرجانات الملكية في لندن: انهوا الاحتلال
خالد عبدالله يطالب من قاعة المهرجانات الملكية في لندن: انهوا......
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير...
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)...
المزيد