الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

القاهرة - بوابة الوسط

صدر أخيرا عن دار الشرق للنشر والتوزيع كتاب «ستحيا درنة رغم المحن»، للقاص والصحفي والباحث في المأثور حسين نصيب المالكي.

بعد صدور عديد المجموعات القصصية كـ«مقبولة» و«تجسد الحلم» و«الرجل والنورس»، وعديد الكتب في الشعر الشعبي كـ«شاعر معتقل العقيلة رجب بوحويش» و«شاعر البطنان هاشم بوالخطابية»، يعود الكاتب والقاص والباحث حسين المالكي ليوثق أبيات المواساة والألم التي فاضت بها قريحة الشعراء في ليبيا، تعبيرًا عن تضامنهم مع درنة وأهلها أثناء وعقب إعصار «دانيال» الذي فاض جرّاءه الأسى.

خلّف الحدث أحزانا تفوق كل تعبير أو مأساة ولكن قد تقترب منها قصيدة، فيكتب الشاعر معبّرًا عن ألمه وأمله وألم وأمل الشعب الليبي، وما زالت آثار العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا منذ شهرين، تلقي بظلالها على الحياة بمختلف مناحيها الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

- 3 كتب جديدة لحسين نصيب المالكي

-ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا

-معرض طبرق الدولي للكتاب منتصف نوفمبر تحت شعار «التضامن الكامل من أجل تجاوز المحنة»

وجاء في العرض الموجز عن فكرة الكتاب، « يكتب المؤلف عن مدينة درنة الثقافة والفن والأهمية التاريخية لها وعن إعصار دانيال الذي ضربها، وهذا المصاب الجلل الذي أصابها حيث جادت قرائح الشعراء الليبيين والعرب بقصائدهم مواساة لأهالي هذه المدينة في هذا الحدث المحزن حيث يتضمن هذا الكتاب غالبية قصائدهم»

حسين نصيب المالكي

والمؤلف حسين نصيب المالكي هو قاص وصحفي وباحث في المأثور الشعبي، صدر له العديد من الإصدارات في القصة القصيرة والرواية وعرف عنه الاهتمام بالشعراء الشعبيين القدامى في ليبيا، وترأس تحرير صحيفة «البطنان» لأكثر من عشرين سنة.

يشار إلى أن الكتاب متوفر في معرض طبرق الدولي للكتاب الذي تجرى فعالياته بميدان مسجد الملك الصالح إدريس السنوسي، بمدينة طبرق، والتي تستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.