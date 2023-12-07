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شاهد على «صباح الوسط»: دارنس معرض فني لصالح أطفال درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 07:16 مساء
شاهد على «صباح الوسط»: دارنس معرض فني لصالح أطفال درنة
معرض دارنس التشكيلي الخيري المخصص لصالح أطفال درنة. في برنامج «صباح الوسط».
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استضاف برنامج «صباح الوسط»، اليوم الخميس، الناشطة المدنية الأستاذة نهاد الصادق، للحديث حول معرض دارنس التشكيلي الخيري المخصص لصالح أطفال درنة.

وأقيم معرض «دارنس» في دار حسن الفقيه حسن، تحت شعار «لا تنسوا درنة» بمشاركة نخبة من الفنانين الليبيين، الفنانين والمصورين الليبيين وبمشاركة مركز إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة وبمشاركة الجمعية الليبية لمتلازمة داونِ.

شارك في فكرته وتنفيذه مجموعة مميزة من الناشطين في المجالات الثقافية والاجتماعية والإنسانية والفنانين والمصورين.

 وقالت الأستاذة نهاد الصادق لبرنامج «صباح الوسط» إن فكرة مشروع معرض درنة «كانت فكرتها مع اثنتين من صديقاتها».

وعن سبب اختيار الاسم أوضحت الصادق أن «اختيار اسم دارنس نسبة إلى اسم درنة قديمًا، والذي يعني أنها منطقة تقع بين جبلين، وبالفعل درنة تقع بما يشبه الوادي بين مرتفعين».

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 وأضافت أن المعرض «شارك فيه فنانون تشكيليون ليبيون ومصورون رقميون، وبمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم فئة لا تسلط عليها الأضواء غالبا، حيث أردنا إشعارهم باحتياجنا نحن إلى مساعدتهم، وبالفعل ساعدوا برسم لوحات، بدون إرشاد أو توجيه وإنما كان اختيارهم حراً».

وحقق المعرض مبيعات خصصت لأطفال درنة
أكدت الناشطة «نسعى للقيام بأعمال خيرية للناس في شتى المجالات، ومشروع دارنس من هذه الأعمال، ووُجهت الدعوة إلى سفراء وهيئات ورجال أعمال، وأكدت أنه جرى بيع عديد اللوحات التي سيذهب ربحها بالتأكيد لجمعية أطفال درنة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر».

وأفادت أن «هذا واجب، ولا ينتهي بانتهاء الكارثة، بل سيظل واجبنا ودورنا في استمرارية حتى تعود درنة كما كانت وتستعيد مكانها ومكانتها الزاهرة».

ويشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» يذاع على قناة الوسط (wtv) يوميًا في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا.

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