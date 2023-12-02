شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف برنامج «صباح الوسط» الذي يذاع على قناة الوسط (wtv) يوميا في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، من الأحد إلى الخميس، مع الاستشارية الأسرية منى أبو عزة، وحوار حول التعدد الوظيفي في ليبيا.

وفي إجابة عن سؤال هل يقتصر التعدد على المكتسبين أكثر من مهارة أم أنها متاحة لأي شخص، قالت أبو عزة: إن التعدد من شأنه يشتت الانتباه، ليس فقط في الوظيفة ولكن في مناحي الحياة كافة، وكثيرا ما يسبب التعدد الوظيفي الإجهاد والإحباط خاصة وأن النتائج لا تكون بالطبع كمن يتفرغ لعمل واحد يمنحه وقته وتركيزه وجهده.

وقارنت الاستشارية في حديثها إلى برنامج «صباح الوسط»، بين الظروف الاجتماعية الحالية والشعي للحصول على أكثر مورد للدخل، وبين المتحصلين على الشهادة قديما وأن طموحهم هو الأمان الاقتصادي من خلال وظيفة لدى القطاع الحكومي، وكيف أن الموظف كان يستمر عقدين أو ثلاثة إلى أن يحال إلى التعاقد في نفس المؤسسة.

مساعدة الدورات التدريبية على التطور الوظيفي

وتطرقت إلى الطموح الوظيفي وأن هناك من يجد لديه الكفاءة لطرح الأفكار الجديدة التي تطمح لتطوير المجال الذي يعمل به، ولكن غالبا ذلك لا يكون متاحا لعديد الموظفين، أو أن اللجوء للأمان الوظيفي يحول دون أن يسعى للتغيير.

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ولكن في الآونة الأخيرة، ابتكرت الشركات أدوات التنمية البشرية لتنمية الأدوات والنشاطات، وذلك بمنح دورات تدريبية في المجال الوظيفي، حتى يتاح له أن يكون فاعلا ومؤثرا، وكذلك العمل في مؤسسة كبيرة ذات دخل يناسب متطلبات الحياة.

وأضافت الاستشارية في المجال الأسري، حين يجد الموظف أن الراتب بالكاد يكفي ضروريات الحياة يسعى إلى البحث عن مصدر إضافي للدخل بحيث يستطيع الشعور ببعض الأمان، وملاحقة التطور بتوفير كماليات الحياة للفرد والأسرة في زمن العولمة والسوشيال.

وأشارت أبو عزة إلى أن العمل الإضافي يؤثر سلبا على الموظف، خاصة من يعمل بأعمال لا يجيدها، أو أنه إذا أجادها، فكثرة ساعات العمل من شأنها أن تشكل عبئا إضافيا وإجهادا بدنيا وذهنيا.

من يدرك الـ«داتا» يستطيع تحقق إنتاجية مثالية

وأكدت الضيفة أن التعدد الوظيفي مفيد، وليس سلبيا على الموظف الذي لديه قدرة على ترتيب أفكاره، ويدرك الـ«داتا» الخاصة بعقله ومواطن المهارات التي يجيدها، فيستطيع في ذلك الوقت تحقيق إنتاجية عالية أو إنتاجية مثالية.

يشار إلى أن الأستاذة منى هي رئيس المجلس الاستشاري بليبيا والنقابة العامة للمعلمين، وصحفية، ورئيس مجلس إدارة ليبوس.