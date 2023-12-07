«الغرفة 211»، و«ألبوم ليبيا» في معرض القاهرة للكتب الفنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن موقع أريتي للثقافة والفنون، عن توفر مجموعة من كتبه في معرض القاهرة للكتب الفنية، الذي تقام فعالياته منذ اليوم الخميس وحتى بعد غد السبت.

وقال الموقع إن الكتب المتوفرة في المعرض هي ««ألبوم ليبيا» و«الغرفة 211» (عددا (أ) و(ب)، و«ترميم: أنثولوجية لكتاب ليبيين شباب (بالشراكة مع دار الفرجاني وفاصلة)».

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وتقام فعاليات المعرض الثقافي الفني في مدينة غرناطة التراثية، بمصر الجديدة، شارع الحجاز مقابل حديقة الميريلاند، بالعاصمة المصرية القاهرة.

والمعرض مخصص لتقديم أعمال الفنانين والمجموعات الفنية والمصممين وصانعي المجلات و الناشرين المستقلين والمكتبات.

يشار إلى أن مؤسسة «أريتى» للثقافة والفنون منظمة ليبية وطنية غير هادفة للربح تسعى لدعم وتوجيه وتسهيل الإبداع الفنى والتبادل الثقافي بداخل ليبيا، ومع الدول المجاورة لها، وقامت المؤسسة منذ انطلاق أعمالها فى العام 2012 بعدة نشاطات في مجال السينما وفنون الفيديو والإدارة الثقافية والآداب، فى أغلبها موجهة للفنانين الشباب، كما قدمت المؤسسة الدعم لمؤسسات ثقافية أخرى فى ليبيا.

كتب مؤسسة أريتي للثقافة والفنون في معرض القاهرة للكتب الفنية. (فيسبوك)