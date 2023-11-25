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«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 10:09 مساء
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
غلاف العدد (ب)، من دورية الغرفة 211. (فيسبوك)
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صدر مؤخرا العدد الثاني من المطبوعة الدورية «الغرفة 211»، التي تصدرها منظمة «آريتي للثقافة والفنون، عن دار الفرجاني للطباعة والنشر، بعنوان «ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا».

ترأّس تحرير الدورية الشاعر خالد المطاوع، وإدارة التحرير الكاتب والباحث حسام الثني. وفقا لصفحة المطبوعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قام برسم لوحة الغلاف الحاج محمد عصمان الشامي، التي تعبر عن تشكيل بالخطوط البيضاء على خلفية خضراء غامقة لمعتقل العقيلة الذي كان الرسام أحد ضحاياه والناجين منه، واللوحات الداخلية، وإخراج النص الداخلي للفنان محمد بوقشاطة.

جاء العدد، بحسب الموقع، على شكل كتاب من الحجم المتوسط يقع في 323 صفحة، تصدره مقدمة تعكس ثيمة العدد الذي تتناول موضوع الذاكرة الليبية المرتبطة بحقبة الاستعمار الإيطالي (1911 – 1943). 

إشكالات التأريخ كمفتتح
ناقشت المقدمةُ إشكالات التأريخ، عبر التعليق الناقد على الاتجاهين السائدين في كتابة التاريخ الليبي: «التأريخ التقليدي، التأريخ الاستعماري»، مقترحة المضي قدما في مسار ثالث ينتهج النقد المزدوج، الذي لا يكتفي الباحث فيه بفحص المادة التاريخية، بل بالذهاب أبعد عبر وضع الأدوات الناقدة هي الأخرى موضع مساءلة دائمة.

الفصل الثاني: النصوص
يلي المقدمة افتتاحية بعنوان فصل النصوص تبدأ بفصل من رواية صالح السنوسي «الهروب من جزيرة أوستيكا»، يليه مقتطف من رواية «صندوق الرمل»، لعائشة إبراهيم، ثم نص «الرحلة» لمروان جبودة، متبوعا بمقطع مترجم من رواية «بنغازي» لمؤلفها صلاح المنصف من ترجمة ميرنا فكري، وأخيرا نص «عن المقرون والبَرَّاح وشوق سيدي رافع» لحسام الثني.

الإبادة الجماعية في ليبيا- تاريخ استعماري مخفي
ثم يتلو المقتطفات الروائية موضوع العنوان، وملف العدد الخاص بكتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا- تاريخ استعماري مخفي» لمؤلفه الباحث علي عبد اللطيف حميده. 

وشكل الملف مقدمة الطبعة الأولى بقلم حميده، وترجمة محمد زاهي بشير المغيربي، يليها مقتطف من الكتاب، ثم قراءة بعنوان «إعادة تشكيل تأريخ الإبادة الجماعية»، لفؤاد مغربي، من ترجمة نافع الطشاني. وأخيرا «في نقد المعرفة الاستعمارية والنخبوية»، وهو حوار أجراه رئيس تحرير «الغرفة 211»، مع الدكتور حميده.

-صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة
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ثم اشتمل فصل التوثيق على ثلاثة نصوص: «أمي حين تسرد التاريخ» لأحمد يوسف عقيلة، و«ما تيسر من سيرة نساء المقاومة والنضال الوطني» لفاطمة غندور، و«مرايف عليهم خاطري ولهان»، لحسام الثني، مع تقديم لنص «ميثاق الحرابي».

وفي فصل القراءات نطالع تراجم أنطونيو مورون «العساكر وذاكرتهم» ترجمة خالد المطاوع، و«ليبيا خلال الاستعمار من منظور إثيوبي»، لسعد العشة. ثم «ما تعلمه لورانس الدنماركي في ليبيا» لفريدريك ويري، ترجمة سعد العشة. وأخيرا «دلالة غامضة هائلة عن رواية بنغازي»، لصلاح المنصف، بقلم ستيفين وات، من ترجمة نافع الطشاني.

يُختتم متن الكتاب بفصل بعنوان «إدراكات»، حيث يقدم خالد المطاوع «الصعود من الشر: تأملات مشكالية في مستقبل تاريخنا».

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