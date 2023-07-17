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صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 12:21 مساء
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة
صورة كتاب الباحث الليبي د. على عبداللطيف احميده عن جرائم الاستعمار الإيطالي في ليبيا وما تعرض له الشعب الليبي من إبادة جماعية. (بوابة الوسط)
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صدرت الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» عن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومؤسسة كلام للبحوث والإعلام 2023، من تأليف الأكاديمي والباحث الليبي د. علي عبداللطيف احميدة.

الكتاب صدر عن دار نشر Routledge العام 2020 باللغة الإنجليزية، وترجمه الأكاديمي الليبي أ.د. محمد زاهي المغيربي، وهو نتاج رحلة اكتشاف شخصية وأكاديمية طويلة بدأها أستاذ العلوم السياسية بجامعة «نيو إنغلاند» الأميركية علي احميده منذ ما يقرب من عشرين عامًا، إذ يسلط الضوء على أبعاد الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الليبي على يد الفاشيين الإيطاليين في الفترة من (1929-1934)، ومحاولات تجاهل هذه المرحلة الوحشية لأكثر من 80 سنة حتى الآن.

وسبق أن حاز الكتاب جائزة الجمعية الأميركية العلمية للدراسات المغاربية لعام 2022.

الاستعمار الإيطالي اعتقل 110 آلاف ليبي 
ويكشف الكتاب اعتقال الاستعمار الإيطالي لسكان ريف شرق ليبيا، في معسكرات الاعتقال بحلول العام 1934، ولم يبق من نحو 110 آلاف ليبي سوى غير 40 ألفا فقط على قيد الحياة وسط عمليات الإعدام التي جرت على نطاق واسع آنذاك، وفق ما يقول احميدة.

ويضيف: «لقد أسفرت الإبادة الجماعية في ليبيا التي ارتكبتها إيطاليا الاستعمارية عن فقدان 83 ألف مواطن ليبي مع انخفاض عدد السكان من 225 ألف نسمة إلى 142 ألف مواطن، وأجبر حوالي 110 آلاف مدني على السير من منازلهم إلى الصحراء القاسية، حيث جرى اعتقالهم في معسكرات مروعة».

د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية.. وطوق النجاة في قيادات جديدة 
ليبيا إلى أين؟ حوار مع د. علي عبد اللطيف احميده.(1ـ 2)

ومن بين هؤلاء المعتقلين «نحو 60 إلى 70 ألف ليبي (بما في ذلك الرجال والنساء وكبار السن والأطفال) معظمهم من سكان الريف»، فضلا عن نفوق ثروة حيوانية قدرت بنحو 600 ألف من الماشية.

ويلخص د. احميدة الصورة قائلا: «كان هذا القتل الجماعي والتدمير للناس والثقافة نتيجة لمقاومة استمرت 20 عاما ضد الاستعمار ومثلت، بكل المقاييس، إبادة جماعية قائمة على خطة استعمارية عنصرية لسحق المقاومة المحلية وتوطين الفلاحين الإيطاليين الفقراء في المستعمرة».

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