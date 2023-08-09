«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت مؤسسة آريتي للثقافة والفنون فعاليات احتفالية إطلاق مشروع كتاب «ألبوم ليبيا»، بندوة فكرية مساء الخميس الماضي، بدار محمود بي بالمدينة القديمة طرابلس بمشاركة مجموعة من الكتاب والباحثين، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية فتحية الجديدي، وافتتح الدكتور خالد مطاوع الندوة بكلمة شرح من خلالها ماهية المشروع وأهدافه.

بعض ما جاء في الفعالية

ويرى الأديب منصور أبوشناف، وهو أحد المشاركين في المشروع، أن هذه الصور قد تتحول في يوم من الأيام إلى أيقونات في شكل آخر، داعيا أن يكون هنالك ألبوم للأيقونات الليبية مدعومة بنصوص تقرأ هذه الأيقونات وتقدمها على الأقل على سبيل التواصل مع هذه الرموز مثل الموجودة في السجاد، وفي الفضة، وأضاف أبوشناف أن القارئ للكتاب سيكتشف أن الصورة أضعف من النص المرفق بكثير، وهذه التجربة التي ظلت هاجسا بالنسبة لنا في علاقتنا بين النص الأدبي والعمل السينمائي، ويعتقد أبوشناف أن فن التصوير الفوتوغرافي عبر إطاره البسيط يمثل لحظة متجمدة في التاريخ لكن اللغة قادرة على إعطاء اللحظة قوة النبض، وأردف قائلا: «إن ألبوم ليبيا حوى على أفكار مهمة أبرزها فكرة الاهتمام بنشر أسماء المحررين، وعبر الأعمال التي نشرت ظهرت قضية الانتماء للبلد، والانتماء هنا لا يرتبط بمعناه القومي، بقدر الانتماء في شكله اليومي عبر الممارسات اليومية الحقيقية، وكذا الانتماء للجغرافيا وللناس

وقالت الكاتبة والباحثة فاطمة غندور إن ألبوم ليبيا هو ألبوم الحياة التي نحياها لنرويها ونحياها لنكتبها فالسرد هو الحياة، وحين تجتمع الصورة مع الكتابة تصير سيرة الذات مع الآخرين شهادة عن الموقف من الحياة، وأكدت أن أكثر من نصف الألبوم من جهة يتضمن قائمة بأبجدية هي متن لسيدات أو يدور حولهن.

أما الفنانة التشكيلية الليبية ريم جبريل، وهي إحدى المشاركات بقصتها في الكتاب والموقع، تحدثت عن مراحل المشروع للكتاب بدءاً من التواصل مع الكتّاب واختيار تصميم الغلاف، والإعداد والتصميم الذي تكوّن من تفاصيل جمالية مستوحاة من التراث الليبي والموروث الثقافي والشعبي، مكوّنا لوحة تشكيلية ثرية من الرموز والأشكال والأوشام العربية والأمازيغية فضلاً عن السجاد والسعف والصناعات التقليدية.

في كتاب «ألبوم ليبيا، صور وحكايات من ليبيا»، شارك مجموعة من الكتاب الليبيين في كتابة حكاياتهم وقصصهم مرفقة بصور فوتوغرافية مقتبسة من سيرهم الشخصية، تمثل جانباً من التاريخ الاجتماعي للشخوص والبلاد، وتصوغ رؤاهم المتعدّدة لهويتهم الليبية، وهو قابل للإضافة والتطوير والتحديث

ليس مجرد كتاب بل مشروعا قابلا للتحديث

و«ألبوم ليبيا» هو مشروع يضم كتاباً فخماً، وموقعاً على الإنترنت، ومعرضاً للصور، بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون وبرعاية وبعض المؤسسات الأخرى. والكتاب ليس نصوصاً جرى جمعها في إصدار ورقي فحسب، بل هو مشروع قابل للتطوير والإضافة من خلال الموقع الإلكتروني الذي يضم حكايات الكتاب وصوره، ويستقبل مساهمات جديدة، كما سيُقام خلال الفترة المُقبلة عديد المعارض لتناول المادّة الفوتوغرافية للجمهور.

القائمون على مشروع «ألبوم ليبيا»

الكتاب أشرف عليه الشاعر والأكاديمي الليبي خالد مطاوع وحرّره بمشاركة ليلى المغربي، وطه كريوي، وريم جبريل.

يشير مطاوع في التقديم إلى أن «الكتاب رسالة حبّ جماعية للوطن والمواطنين في ليبيا ودعوة للأمل في مستقبل أفضل للوطن وللشعب الليبي، مضيفاً «أن نفتح بيوتنا وبيوت حيواتنا لبعضنا بعضاً، ونجتمع على المبادئ والمواقف السياسية التي نشترك بها». وفقا لصفحة «مؤسسة آريتي للثقافة والفنون» على «فيسبوك».

أسماء المشاركين في الكتاب

يتضمّن الكتاب نصوصاً لكل من: إبراهيم الإمام، وإبراهيم عثمونه، وأحمد الفيتوري، وأحمد يوسف عقيلة، وإدريس القايد، وأريج خطاب، والطاهر الديب، والمكي أحمد المستجير، والناجي الحربي، وأم العز الفارسي، وأمل منصور، وآية الوشيش، وبدر الدين الورفلي، وبشير زعبيه، وبياتا باتوشنسكا، وجابر العبيدي، وجازية شعيتير، وجمعة بوكليب، وجميلة الميهوب، وحسام الثني، وحسن المغربي، وحواء القمودي، وخالد المطاوع، وخيرية حفالش، ودينا الفزاني، ورامز النويصري، وراوية حسين بن حامد الككلي، ورحاب شنيب، ورزان نعيم المغربي، وريم جبريل، ورضاء بن موسى، وزكريا العنقودي، وسالم العوكلي، وسراج الدين الورفلي، وسعاد سالم، وسعد العشة، وسميرة البوزيدي، وشريف دهيميش، وصفوان أبوسهمين.

إلى جانب طارق الرويمض، وطه الجواشي، وطه كريوي، وعاشور الطويبي، وعايدة الكبتي، وعبد الحفيظ غويل، وعز الدين عبد الكريم، وعزة المقهور، وعطية الأوجلي، وعلي الريشي، وعلي عبد اللطيف حميدة، وعمر عبد الدائم، وفاطمة سالم الحاجي، وفاطمة القرقني، وفاطمة غندور، وفتحي نصيب، وفدوى بن عامر، وفرح أبو شويشة، وفريدة الحجاجي، وفوزية بريون، وفيروز العوكلي، وكوثر الجهمي، وليلى المغربي، وليلى النيهوم، ومحبوبة خليفة، ومحمد المفتي، ومحمد ذهني، ومحمد الطاهر كرازة، ومريم سلامة، ومفتاح العلواني، ومناجي بن حليم، ومنى الساحلي، ومنصور بوشناف، ومهند سليمان.

ويشارك أيضاً ميسون السنوسي حبيب، ونجلاء العجيلي، ونسرين العالم، ونعمة محمد الفيتوري، ونوري عبد الدايم، وهادية قانة، وهدى الغالي، وهيام كامل عراب، ووائل حسونه، ويوسف ابراهيم، ويوسف الشريف، ويونس الفنادي.

جانب من ندوة عن الأطروحات التي يثيرها مشروع ألبوم ليبيا يوم الخميس 3 أغسطس 2023

جانب من ندوة عن الأطروحات التي يثيرها مشروع ألبوم ليبيا يوم الخميس 3 أغسطس 2023

جانب من ندوة عن الأطروحات التي يثيرها مشروع ألبوم ليبيا يوم الخميس 3 أغسطس 2023

جانب من ندوة عن الأطروحات التي يثيرها مشروع ألبوم ليبيا يوم الخميس 3 أغسطس 2023