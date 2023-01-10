  • Alwasat News
Atwasat

حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق للمواصفات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 11:10 مساء
حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق للمواصفات
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
alwasat radio

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة  للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط؛ على ذمة التحقيقات في وقائع توريدهما كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

وجرى ذلك بعد تحقيقات بشأن جودة مادة وقود مركبات آلية، جرى توريدها إلى ليبيا منتصف العام الماضي؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج بالمركبات، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

تحقيقات بشأن الوقود المورد
واضطلع المحقق في القضية بحصر الكميات الموردة ورصد محال تسويقها، كما جمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن؛ وتلك التي مازالت في مستوعبات أداة التسويق، بغية استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق  التقنية المرعية. كما استقصى المحقق أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية «البنزين» إلى البلاد، فضلا  عن التحقق من مشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، وفق البيان.

وخلص بيت الخبرة الدولي الذي أجرى فحوصات على العينات إلى عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع  المواصفة  الليبية المعتمدة؛ حيث كان رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي 93.5 في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن 95 وفق  المواصفة  الليبية، وكان عنصر الاصماغ يساوي 6.2 ميلليغرام، في حين لا يجاوز هذا العنصر 5 ميلليغرام وفق المواصفة الليبية، وجاء الأكسجين في العينات  بنسبة 4.1 في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة 2.7 وفق  المواصفة الليبية؛ وكانت نسبة المنجنيز 47.17 ميلليغرام، بينما حددته المواصفة  الدولية بنسبة اقصاها 2 ميلليغرام لكل لتر من الوقود.

- وزارة النفط: تحليل عينات البنزين المسحوبة من السوق أثبت خلوها من الملوثات أو المياه
- شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة
- رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
- عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

اتهامات بإساءة سلطات الوظيفية
في حين كشفت إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة  للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط ، تعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.

وقال مكتب النائب العام إن سلوك المسؤلين تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط  بحوادث تلف منقولات المواطنين؛ نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.  
وخلصت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المسؤولين احتياطيا على ذمة التحقيق، وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.

أزمة «البنزين المغشوش».. وتحقيقات النائب العام
وفي مايو الماضي، تداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو، تظهر استخراج بنزين من إحدى السيارات تظهر به شوائب، حيث تحوّل لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتى أنه صار أقرب إلى لون المياه.

ونفت شركة البريقة لتسويق النفط حينذاك، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختلاط البنزين بالمياه، وأكدت خلو الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة من «الشوائب أو المواد الملوثة». في حين قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن أزمة تلوث البنزين «محدودة النطاق» في بعض المحطات.

وأوضح عون، في تصريح إلى منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار الحكومة، أن النائب العام فتح تحقيقًا بشأن الأزمة، وأن الوزارة في انتظار النتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مشددًا على ضرورة عدم اتهام أي جهة حتى تظهر نتائج التحقيق.

بدورها، قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن عينات البنزين العشوائية التي جرى سحبها من السوق خلال الأيام الماضية، أثبتت خلو هذه العينات تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة، وجاءت وفق المواصفات الليبية المعتمدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
شاهد في «اقتصاد بلس»: حجم إنتاج النفط المتوقع.. وحقوق الجنوب من الميزانية العامة

شاهد في «اقتصاد بلس»: حجم إنتاج النفط المتوقع.. وحقوق الجنوب من الميزانية العامة
غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش

التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تواصل أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تواصل أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
شاهد في «وسط الخبر».. هل تبخر حلم عقيلة والمشري بالبقاء؟
شاهد في «وسط الخبر».. هل تبخر حلم عقيلة والمشري بالبقاء؟
«البحث عن المفقودين» تعلن التعرف على هوية 6 جثث مجهولة
«البحث عن المفقودين» تعلن التعرف على هوية 6 جثث مجهولة
مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح
مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح
العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد تدريبهم
العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق للمواصفات
حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقود غير مطابق......
ضبط مطلوب في واقعة نصب بقيمة 100 ألف دينار في بنغازي
ضبط مطلوب في واقعة نصب بقيمة 100 ألف دينار في بنغازي...
الحداد يؤكد ضرورة التعاون العسكري مع تركيا
الحداد يؤكد ضرورة التعاون العسكري مع تركيا...
العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد تدريبهم
العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد ......
مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح
مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح...
المزيد