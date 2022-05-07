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عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 08:25 مساء
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن أزمة تلوث البنزين «محدودة النطاق» في بعض المحطات.

وأوضح عون، في تصريح إلى منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار الحكومة، أن النائب العام فتح تحقيقًا بشأن الأزمة، وأن الوزارة في انتظار النتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مشددًا على ضرورة عدم اتهام أي جهة حتى تظهر نتائج التحقيق.

وتداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو، تظهر استخراج بنزين من إحدى السيارات تظهر به شوائب، حيث تحوّل لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتى أنه صار أقرب إلى لون المياه.

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وردًا على ذلك، نفت شركة البريقة لتسويق النفط، الثلاثاء الماضي، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختلاط البنزين بالمياه، وأكدت خلو الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة من «الشوائب أو المواد الملوثة».

«البريقة» تجدد التأكيد على «خلو البنزين من الشوائب»
وقالت في بيان، إنها «تتبع نظامًا وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي، للتأكد من سلامة وجودة الوقود».

وعادت الشركة وأكدت في بيان جديد، اليوم السبت، الحرص على «وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والموثقة من خلال إداراتها المختصة».

وقالت الشركة في رسالة إلى مستخدميها: «لا نتوانى دائمًا عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهام وصلاحيات شركة البريقة»، وأوضح البيان أن «الشركة تضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها أمام الجهات المعنية والمختصة»، مشيرة إلى أنها «تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها».

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