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شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 08:26 مساء
شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة
عينة وقود نشرتها شركة البريقة عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء 3 مايو 2022. (شركة البريقة)
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نفت شركة البريقة لتسويق النفط، مساء اليوم الثلاثاء، احتواء البنزين في بعض محطات التوزيع على شوائب، مؤكدة أن «الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة «خالٍ من الشوائب أو المواد الملوثة»، وذلك في بيان أصدرته ردًا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختلاط البنزين بالمياه.

وأكدت الشركة في بيانها «أنها تتبع نظامًا وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي، للتأكد من سلامة وجودة الوقود».

تحليل الوقود للتأكد من مطابقته للمواصفات
كما أكدت الشركة أن الوقود «مطابق للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط»، موضحة أنه يجري «التأكد من الشحنة من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ، كذلك يتم أخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهة محايدة (شركة تفتيش) ويتم إجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مواصفات وقياسات الشحنة، مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق».

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وقالت شركة البريقة إنه «بالنسبة للشحنات القادمة إلى مستودع راس المنقار ومصراتة والزاوية يتم أخذ عينة متجانسة من قبل المكتب المحايد بعد إجراء التحاليل عليها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية».

أسباب تلوث الوقود
وأعربت شركة البريقة في بيانها عن تضامنها مع المواطن فيما أصابه من ضرر، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب غير المسؤولة عنها والتي يمكن أن تساهم في تلوث الوقود بالشوائب.

وطالبت الشركة من الجهات ذات العلاقة «مراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي يخزن فيها الوقود بنوعيه البنزين والديزل وذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تآكل خزانات البعض الآخر بالإضافة لعدم إعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات».

ونوهت شركة البريقة «بأنها مسؤولة وتضع كافة مستنداتها الخاصة باستلاماتها ونتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص والتدقيق»، لكنها أكدت أنها «غير مسؤولة عن تغيُّر مواصفات الوقود إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة إليها مباشرة».

عينة وقود نشرتها شركة البريقة عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء 3 مايو 2022. (شركة البريقة)
عينة وقود نشرتها شركة البريقة عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء 3 مايو 2022. (شركة البريقة)
عينة وقود نشرتها شركة البريقة عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء 3 مايو 2022. (شركة البريقة)
عينة وقود نشرتها شركة البريقة عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء 3 مايو 2022. (شركة البريقة)
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