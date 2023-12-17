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الخارجية الروسية: ليبيا باتت عمليًا منقسمة.. والغرب يسعى لتحويلها إلى ساحة مواجهة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 08:57 مساء
الخارجية الروسية: ليبيا باتت عمليًا منقسمة.. والغرب يسعى لتحويلها إلى ساحة مواجهة
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو. (أرشيفية: سبوتنيك)
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قال دبلوماسي روسي إن «ليبيا باتت عمليًا منقسمة إلى قسمين»، مهاجمًا بعض الدول الغربية التي لم يسمها بأنها تسعى لتحويل هذا البلد إلى «ساحة جديدة للمواجهة مع موسكو».

وشدد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف على أن ليبيا حتى الآن «لم تتعاف بعد من العدوان السافر الذي شنه الناتو ضدها والذي بدأ في العام 2011 بالتحايل على قرارات مجلس الأمن الدولي» وفق ما صرح في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» اليوم الأحد.

وأشار إلى أن ليبيا باتت عمليًا منقسمة إلى قسمين، زاعمًا أنها «تتأرجح على شفا حرب أهلية، وتحولت في الواقع إلى مصدر للهجرة غير القانونية».

تحويل ليبيا إلى ساحة مواجهة مع موسكو
وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، تحاول دول منفردة وفي إطار حملة واسعة مناهضة لروسيا، تحويل ليبيا إلى ساحة مواجهة مع موسكو وفق الدبلوماسي الروسي، لكن «هذه المحاولات لا تساعد إلا على ترسيخ خطوط الانقسام القائمة على الأرض وتأخير احتمالات التوصل إلى تسوية بين الليبيين».

وقصد تسوية الأزمة سياسيًا، نوه مسؤول الخارجية الروسية بأنه لا يمكن تحسين الوضع «على الأرض في ليبيا إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف الليبية المتحاربة، بمساعدة اللاعبين الخارجيين المهتمين وبالدور المركزي للأمم المتحدة».

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وأوضح «نحن ننطلق من أن التعبير عن إرادة الشعب يمكن أن يضع حدًا لازدواجية السلطة التي طال أمدها في ليبيا، وسيصبح الأساس للاستقرار من خلال استعادة وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

كما نصح الدبلوماسي الروسي الليبيين بالذات «بتحديد توقيت وتدابير إجراء الانتخابات، دون ضغوط خارجية أو مواعيد نهائية مفروضة بشكل مصطنع».

تدمير طائرة روسية بعد هبوطها في قاعدة الجفرة
ويأتي ذلك في وقت كشفت الصحافة الإيطالية تدمير طائرة روسية بعد هبوطها في قاعدة جوية تابعة للجيش الليبي. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن من أسمته مصدرًا ليبيًا مطلعًا أن «طائرة روسية عسكرية من نوع (إليوشن) تحمل رقم (76) تدمرت بعد هبوطها في قاعدة الجفرة الجوية التي تسيطر عليها قوات حفتر في وسط البلاد»، قادمة من القاعدة الروسية في اللاذقية بسورية.

وأوضح المصدر، الذي يبدو من معلوماته أنه عسكري، أن «الطائرة العسكرية كانت تحمل أجهزة إلكترونية مصممة للتشويش على أجهزة الاستقبال وأنها كانت معدة لدعم خطوة إنشاء فيلق عسكري روسي جديد يجري تدريبه في أفريقيا، وأن الشحنة كانت متجهة جزئيًا إلى ليبيا وجزئيًا إلى السودان أيضًا عبر قاعدة أم الجرس في تشاد»، وفق المصدر.

وتوقع المصدر الليبي أن «يكون تفجير الطائرة الروسية جرى عبر خطة أميركية أو طائرة بدون طيار كون الحادث جاء بعد هجوم وغارة شنتها قوات دولية (دون ذكر جنسيتها) بالقرب من بلدة زلة، على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق الجفرة، بالقرب من الهلال النفطي الذي يقع تحت سيطرة قوات القيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر»، حسب الوكالة الإيطالية.

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