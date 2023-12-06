«أوراسيا ريفيو»: بعد زيارة يفكيروف.. موسكو تجدد اهتمامها بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ركز تقرير نشره موقع «أوراسيا ريفيو» على ما اعتبره تجدد الاهتمام الروسي بليبيا، وهو ما انعكس في زيارة أجراها نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، الأسبوع الماضي، إلى بنغازي التقى خلالها قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر لمناقشة التعاون المشترك في زيارته الثالثة خلال العام الجاري.

وشملت المباحثات، وفق التقرير المنشور أمس الثلاثاء، نقاشات حول صفقات أسلحة محتملة، واستثمارات في مجال الطاقة، ودعم مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما تهدف الزيارة إلى مناقشة آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب، وغيرها من قضايا العمل المشترك.

وفي أغسطس الماضي، ترأس يفكيروف وفدا رفيع المستوى إلى ليبيا، حيث ناقش الدور المستقبلي لمجموعة «فاغنر». وقال الموقع البحثي، ومقره ولاية أوريغون الأميركية: «موسكو لا تزال في حاجة كبيرة إلى مجموعة فاغنر، ليس فقط لأسباب استراتيجية واقتصادية لمواصلة عملياتها في جمهورية أفريقيا الوسطى، لكن أيضا للحفاظ على وجودها في ليبيا وغيرها من الدول الأفريقية».

وشهدت الشهور الأخيرة اجتماعات متعددة رفيعة المستوى جمعت المشير خليفة حفتر ومسؤولين روس رفيعي المستوى. وأفادت تقارير إعلامية «بأن النقاشات بين الجانبين تشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ليبيا، وإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا».

تحذيرات أميركية من الاعتماد على روسيا

الموقف الروسي المتجدد من ليبيا أثار انتباه الولايات المتحدة التي «حذرت من الاعتماد على الدعم الروسي». وأعربت الخارجية الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، عن قلقها بشأن ما وصفته بـ«التأثير الضار لمجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في ليبيا»، مشيرة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وردد المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أصداء القلق بشأن غياب جيش موحد في ليبيا، مع وجود عديد التشكيلات المسلحة وقوات مرتزقة تمارس نفوذا في أرجاء ليبيا، خصوصا في الجنوب.

علاوة على ذلك، شدد باتيلي على الحاجة إلى إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة، محذرا من زيادة الانقسامات داخل البلاد.

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«فاغنر» تحافظ على وجود ملحوظ في ليبيا

وتحافظ مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، وفق التقرير، على وتيرة عملياتها في ليبيا، إذ توفر خدمات أمنية لحماية المواقع العسكرية والبنية التحتية النفطية في شرق ليبيا، من خلال التعاون مع قوات «القيادة العامة» وقائدها المشير خليفة حفتر.

ومثلت أفريقيا منذ الحرب الباردة دورا مهما في سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية، ووفرت عديد الفرص الاقتصادية والاستراتيجية. وسعت موسكو خلال السنوات الماضية إلى تمديد نفوذها في مراكز استراتيجية في القارة السمراء والاستفادة من الأسواق الأفريقية خصوصا سوق السلاح.

وتوفر روسيا أسلحة إلى 21 دولة أفريقية، مع تركيز خاص على الجزائر وليبيا، حيث خرج نشاط «فاغنر» إلى العلن خلال حصار العاصمة طرابلس بالعام 2019.

وتنشط «فاغنر» في ليبيا منذ العام 2018 على الأقل، وسيطرت على حقول نفطية استراتيجية هامة، وقدمت الدعم لقوات «القيادة العامة»، كما تولت مسؤولية بعض المهام مثل تأمين البنية التحتية الرئيسية، وتقديم المشورة للقوات الأمنية المحلية، وتوفير المعلومات الاستخباراتية، والتأثير في الرأي العام من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

أزمة المقاتلين المرتزقة

وعاودت أزمة المقاتلين المرتزقة في ليبيا للظهور من جديد مع توقيع «حكومة الوفاق الوطني» السابقة اتفاقات أمنية مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. ويوجد آلاف من المقاتلين المرتزقة من مختلف الجنسيات في ليبيا، خصوصا في غرب البلاد.

وأنشأت تركيا عشرة مراكز للتدريب لإعادة تأهيل المقاتلين وإرسالهم إلى ليبيا. ويجرى نقل هؤلاء أولاً عبر معسكرين على الحدود السورية التركية على متن الطائرات العسكرية التركية إلى إسطنبول وأنقرة، ومن ثم إلى ليبيا عبر الطيران المدني الليبي.

وتشرف شركة «سادات» التركية على هذه العملية. ونقلت أنقرة أكثر من 13 ألف مرتزق سوري من سورية إلى ليبيا خلال الصراع المستمر. وتقدر الأمم المتحدة وجود أكثر من 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا.

كما توجد مجموعة من المرتزقة السودانيين يقاتلون في ليبيا، تتمثل في عناصر من حركة جيش تحرير السودان، والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة السودانية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 3000 من المرتزقة السودانيين يقاتلون في ليبيا، ويتمركزون في أم الأرانب والقطرون وسبها ومحيط الكفرة، ويصلون إلى مناطق جنوب الهلال النفطي. وفيما يتعلق بتسليح المرتزقة، تشير التقارير العسكرية الليبية إلى أن مجموعات المرتزقة السورية تستخدم أسلحة جاءت ضمن شحنة من الجزائر.

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إخراج المرتزقة من ليبيا

يرى تقرير موقع «أوراسيا ريفيو» أن الأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا، سواء الأطراف المحلية أم الدولية، ليست جادة فيما يتعلق بإخراج المقاتلين المرتزقة من ليبيا، وقال: «الوضع الراهن يؤدي فقط إلى تقليل أعدادها».

وأشار التقرير إلى أن هناك بين 17 – 20 ألف مقاتل سوري يدعمون الأطراف في غرب ليبيا، فيما تدعم القوات السودانية والتشادية قوات «القيادة العامة» في الشرق، حسب تقديرات الأمم المتحدة في فبراير 2021.

ويؤكد التقرير ضرورة إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق خطة عمل، للحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية.

ودعا دول الجوار للمشاركة في إنهاء وجود هؤلاء المرتزقة على الأراضي الليبية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكثيف اللقاءات مع الأطراف كافة، بما في ذلك الجهات الفاعلة والشباب والنساء والمجتمع المدني، لضمان الرغبة في إجراء الانتخابات واستكمال كتابة الدستور.