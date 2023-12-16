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بعد ورقة «فاغنر».. موسكو تدشن المرحلة الثانية من محاولة فرض النفوذ في 6 دول أفريقية بينها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 06:06 مساء
بعد ورقة «فاغنر».. موسكو تدشن المرحلة الثانية من محاولة فرض النفوذ في 6 دول أفريقية بينها ليبيا
أحد عناصر «فاغنر». (أرشيفية: الإنترنت)
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أدرج تقرير فرنسي ليبيا ضمن ست دول أفريقية معنية بعملية «إعادة تشكيل النفوذ الروسي»، في ظل سعي موسكو إلى التخلص من الوجود الغربي في تلك الدول.

وقالت جريدة «لوموند» الفرنسية في تقرير أمس الجمعة إن موسكو تسعى إلى تأسيس كيان جديد يسمى «الفيلق الأفريقي»، وذلك لعدة أهداف منها: النأي بنفسها عن جماعة «فاغنر» والسعي إلى تأسيس نفوذ متجدد في المنطقة تحت إشراف وزارة الدفاع.

وجرى الإبلاغ عن الانتقال إلى «الفيلق الأفريقي» لأول مرة على تلغرام في 20 نوفمبر المنصرم بعدما شارك المدون العسكري «دو ماجورز»، المقرب من وزارة الدفاع الروسية، رؤى من إيجور كوروتشينكو، العقيد السابق ورئيس تحرير المجلة الروسية «ناتسيونالنايا أوبورونا».

زيارات روسية مؤثرة
وقال المسؤول العسكري السابق، إنه يجرى تشكيل «الفيلق الأفريقي» في أعقاب الزيارات التي قام بها نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك إيفكوروف إلى دول الساحل الأفريقي الرئيسة.

وأكدت الجريدة أن عملية إعادة تشكيل النفوذ هذه تمتد من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ليبيا والسودان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، مشيرة إلى أن بوركينا فاسو والنيجر، اللتين شهدتا انقلابات في السنوات الأخيرة، تمثلان حدودا جديدة حيث تهدف روسيا إلى توسيع أنشطتها.

وحدد كوروتشينكو أهداف «فيلق أفريقيا» والمتمثلة في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في أفريقيا لدعم الدول التي تسعى إلى التحرر من الاعتماد على الاستعمار الجديد، وتطهير الوجود الغربي، وتحقيق السيادة الكاملة، إذ تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع الأهداف الجيوسياسية الأوسع لروسيا في سعيها إلى سد الفجوة بين الغرب والجنوب العالمي.

«الفيلق الأفريقي».. عنوان مرحلة ما بعد «فاغنر»
كما يلفت التقرير إلى أن أصول «الفيلق الأفريقي» تعود أساسا إلى الفيلق الأفريقي الألماني، المعروف بدوره في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، موضحا أن هذا التحول يعد جزءا من جهد روسيا الأوسع لإعادة تشكيل نظامها الأفريقي وتقليص الحكم الذاتي الذي اكتسبته مجموعة «فاغنر» لا سيما منذ العام 2018، ما يشكل تحديا لسيطرة موسكو.

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وينظر إلى إنشاء «الفيلق الأفريقي» على أنه منافس لشركة «فاغنر»، بهدف استيعاب أنشطتها وأفرادها، إلا أن العملية الانتقالية تواجه تحديات، تتجلى في دعوات التجنيد العامة على تطبيق «تلغرام»، ما يشير إلى صعوبات في دمج مقاتلي فاغنر السابقين في الهيكل الجديد.

مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الدول التي تشملها الخطة الروسية
واختارت «لوموند» دولة مالي لتسليط الضوء على تعقيدات الانتقال من «فاغنر» إلى الفيلق الأفريقي، لا سيما في المناطق التي تتمتع فيها فاغنر بتاريخ من المشاركة، حيث يسلط الاستيلاء على كيدال، الذي جرى الاحتفال به باعتباره نصرا مشتركا للجيش المالي وشركة «فاغنر»، الضوء على التحديات التي تواجه العملية الانتقالية.

في المقابل، تظهر بوركينا فاسو كأرض غير مستغلة نسبيا بالنسبة لموسكو، ما يوفر فرصة جديدة لروسيا لنشر نظامها الجديد. كما تشير التطورات الأخيرة، بما في ذلك زيارة زعيم الانقلاب في بوركينا فاسو إلى القمة الروسية الأفريقية والإعلان عن إنشاء محطة مدنية للطاقة النووية، إلى نفوذ روسيا المتزايد في البلاد.

وأصبحت النيجر أيضًا نقطة محورية لموسكو، حيث زارها نائب وزير الدفاع إيفكوروف ووقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، وبينما يتنامى النفوذ الروسي في النيجر، فإن وجود الولايات المتحدة في البلاد يحافظ على توازن ديناميكي.

وختمت الجريدة الفرنسية بالإشارة إلى ظهور كتلة إقليمية لمنطقة الساحل، بما يوفر لموسكو بيئة مواتية لتوسيع نفوذها، موضحة أن «هذا التماسك الإقليمي، المبني على معارضة العلاقات الغربية، يسهل النهج الاستراتيجي الذي تتبعه روسيا في أفريقيا، ما يمثل مرحلة ثانية من النفوذ في القارة بعد فاغنر».

 

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