ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، صاحب شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم السبت خلال حضوره تجمعا سياسيا لليمين المتطرف في روما، إن الهجرة لا تحل مكان النمو السكاني، مشيرا إلى أن «الناس سيختفون» في حال لم يرتفع معدل المواليد.

ولفت مالك شركة «سبايس إكس» لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إلى معدل الخصوبة المنخفض في إيطاليا، وهو موضوع يثير قلق حزب ميلوني، معتبرا أن هذا الانخفاض يمثل خطرا على الشركات الراغبة في الاستثمار، بحسب «فرانس برس».

عودة المعلنين

وأكد ماسك أن المعلنين عادوا إلى منصة «إكس» (تويتر سابقا)، معتبرا أن معدل المواليد المنخفض في إيطاليا يمثل عائقا أمام استقطاب المستثمرين.

والملياردير ضيف شرف في مهرجان أتريو السياسي الذي نظمه حزب «أخوة إيطاليا» اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- «لسان» إيلون ماسك يهدد مستقبل «إكس»

- رسمياً.. تيسلا تدخل المنافسة في سوق «البيك-آب» الكهربائية مع إطلاق «سايبرتراك»

وردا على سؤال عن المعلنين الذين تركوا منصته خوفا من تزايد المنشورات اليمينية المتطرفة وزيادة التضليل والمضايقات التي تحدث عنها مراقبون كثر منذ استحواذ الملياردير على المنصة في أكتوبر 2022، قال ماسك «أعتقد أن وضع إكس سيتحسن، إذ بدأنا نشهد عودة المعلنين إليها».

وأضاف إن «المعلنين يشعرون بقلق مستمر في شأن شركاتهم، لكني أعتقد أنها مشكلة قصيرة المدى»، معتبرا أن بعض مَن تركوا المنصة تأثروا بـ«فايروس ووك»، أي الجهود الناشطة لتعزيز موقع الأقليات والدفاع عنها.

وأبدى ماسك، في معرض حديثه عن هذا الموضوع، «تأييدا كبيرا للهجرة القانونية»، قائلا إن على الدول الترحيب بأي شخص صادق ومستعد للعمل بجهد كبير. وأكد ضرورة «إنهاء الهجرة غير الشرعية».

الاستثمار في إيطاليا يدعو للقلق

وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا مكانا جيدا للاستثمار، أجاب ماسك إيجابا، متداركا «لكنني قلق من معدل المواليد المنخفض». وتابع متسائلا «إذا أرادت إحدى الشركات الاستثمار في إيطاليا، فهل سيكون هناك عدد كاف من الأشخاص للعمل لديها؟».

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: مبادرة باتيلي رهينة معركة كسب الوقت مع «المجلسين»

■ غازيني تحدد 3 عراقيل أمام نجاح مبادرة باتيلي

■ «كارثة درنة».. تطرح تساؤل الجاهزية لمواجهة «مفاجآت المناخ»

■ شاهد في «اقتصاد بلس»: سدود ليبيا.. قنبلة موقوتة تهدد الملايين

■ في «تغطية خاصة»:‎ إطلاق رصاصة الرحمة على لجنة المنفي المالية

■ شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

■ هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟

■ «يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ!».. شاعر روسي ينظم قصيدة لغزة

■ الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

■ اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد

■ «بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية