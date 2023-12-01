رسمياً.. تيسلا تدخل المنافسة في سوق «البيك-آب» الكهربائية مع إطلاق «سايبرتراك»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت «تيسلا»، الخميس، أولى مركبات «البيك-آب» الكهربائية لها، في إطار سعي الشركة المملوكة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى تعزيز موقعها في سوق تشهد منافسة محتدمة.

وبعد أربع سنوات من تقديم الصور الأولى لـ«سايبرتراك»، كشف رجل الأعمال عن هذه المركبة خلال حدث نُظم في مقر الشركة في أوستن بولاية تكساس عند الساعة 20,00 ت غ، شهد تسليم النسخة الأولى منها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتهدف المركبة إلى أن تكون تقاطعاً بين طراز من فيلم «بلايد رانر» (1982)، وسيارة «ويت نيلي» الهجينة التي ظهرت في فيلم «ذي سباي هو لافد مي» من سلسلة جيمس بوند سنة 1977، بحسب إيلون ماسك.

وقال المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز»، دان إيفز، «هذه لحظة تاريخية أخرى بالنسبة لتيسلا وماسك»، مضيفاً «هذا الإطلاق مهم لتعزيز الرؤية الخاصة بمجموعة تحقق النمو».

شعبية كبيرة وأعلى هوامش الربح

وغالباً ما تُعتبر تيسلا رائدة في قطاع السيارات الكهربائية، وهي تدخل سوق مركبات «البيك آب» الكهربائية المزدحمة أصلا، خصوصاً بوجود منافستها «ريفيان»، وأيضاً «جنرال موتورز» و«فورد».

وكانت الأخيرة أطلقت قبل أكثر من 18 شهراً، طراز «آف-150 لايتنينغ» (F-150 Lightning)، النسخة الكهربائية من طرازها الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة.

وتحظى سيارات «البيك آب» بشعبية كبيرة لدى العملاء الأميركيين، وهي مركبات توفر للشركات المصنّعة بعضاً من أعلى هوامش الربح.

وفيما لم تعلن تيسلا بعد عن سعر البيع، فإن كثيرين، ولا سيما غاريت نيلسون من مركز «سي إف آر إيه»، يتوقعون أن تباع المركبة الجديدة بـ50 ألف دولار للنسخة الأساسية، لتعادل بذلك سعر F-150 Lightning.

وتتمتع مركبة «سايبرتراك» باستقلالية في الحركة لمسافة تتراوح بين 400 و800 كيلومتر تبعاً للطراز، مع قدرة سحب تزيد عن 6 أطنان.

«مجازفة أعلى بكثير»

وبالنسبة لنيلسون، ينطوي هذا الإطلاق على «مجازفة أعلى بكثير» من العمليات الخاصة بالسيارات الأخرى للشركة المصنّعة في تكساس، رغم إقراره بأن إيلون ماسك «تمكن من لجم التوقعات»، بعد الضجة الكبيرة التي رافقت الإعلان عن المنتج الجديد للشركة.

واعتبر الملياردير خصوصاً أن مبيعات «سايبرتراك»، قد تكون أقل بكثير من تلك العائدة إلى الطرازات الأخرى في المجموعة، بسبب مظهرها غير المعتاد، رغم تجاوز عدد الطلبات المسبقة لهذه المركبة عتبة المليون.

ويخطط إيلون ماسك للوصول إلى إنتاج 250 ألف نسخة في عام 2025.، وقال الملياردير مازحا الشهر الماضي «لقد حفرنا قبرنا عبر سايبرتراك».

وقال رجل الأعمال الخمسيني «سايبرتراك منتج خاص، وهو أحد المنتجات التي نادراً ما نراها ويصعب جداً إطلاقها في السوق وبيعها بكميات كبيرة، وتحقيق الازدهار».

وجسم المركبة مصنوع من صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ، بما يضمن قوتها. ويقول الخبير بقطاع النقل في جامعة كورنيل، آرت ويتون، «إنها تبدو رائعة، ولكن من الصعب للغاية صنعها».

ويشكك الأكاديمي في إمكان أن تحقق مركبة «سايبرتراك» مبيعات كبيرة، بسبب تصميمها «الجدلي». لكنه يرى فيها مقدمة لصنع منتج موجه لفئة محددة من المستهلكين، مختلف بما فيه الكفاية لتعزيز صورة علامة تيسلا التجارية، مستشهدا، على سبيل المثال، بسيارة شيفروليه كورفيت.

ويقول «إنها طريقة للفت الانتباه»، سواء بالنسبة لأصحابها ولكن أيضاً بالنسبة للشركة المصنعة في تكساس.