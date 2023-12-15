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شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 08:21 مساء
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
جماهير الاتحاد خلال إحدى مباريات الفريق (فيسبوك)
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أفاد شهود عيان، تحدثوا إلى بوابة «الوسط»، بأن أجواء متوترة للغاية سادت محيط ملعب النهر الصناعي، مساء اليوم الجمعة، قبيل انطلاق مباراة الملعب الليبي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

فوضي في محيط ملعب النهر
وأكد شهود العيان أنه جرى إطلاق نار في محيط الملعب، بهدف منع جماهير نادي الاتحاد من حضور المباراة. وقد ترتب على ذلك غياب جماهير نادي الاتحاد عن الوجود في المدرجات.

في غضون ذلك، جرى تداول مقاطع مصورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تُظهر حالة الفوضى التي سادت بين الجماهير.

من جهتها، استنكرت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد ما تعرض له جماهير النّادي، من مضايقات وضرب واعتقال ومنع من دخول الملعب، قُبيل انطلاق مُباراة الاتحاد مع الملعب الليبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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ونشرت صفحة نادي الاتحاد على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بيانا دعت من خلاله الجمعية العموميـة للنّادي أصحـاب القـرار، بمنا فيهم رئيس الحكومـة ووزيـر الـداخلـية، إلى التـدخل العـاجـل، لمـنع مثل هذه التـصرفـات.

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