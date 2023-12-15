الاتحاد يستنكر الاعتداء على جماهيره قبل مواجهة الملعب الليبي بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

استنكرت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد ما تعرض له جماهير النّادي، من مضايقات وضرب واعتقال ومنع من دخول الملعب، قُبيل انطلاق مُباراة الاتحاد مع الملعب الليبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الاتحاد يدعو أصحاب القرار إلى التدخل

ونشرت صفحة نادي الاتحاد على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بيانا دعت من خلاله الجمعية العموميـة للنّادي أصحـاب القـرار، بمن فيهم رئيس الحكومـة ووزيـر الـداخلـية، إلى التـدخل العـاجـل، لمـنع مثل هذه التـصرفـات.

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واعتبر البيان أن مثل تلك التصرفات غـايتها الأولى والأخيـرة هي عرقلة مسيـرة «زعيـم» ليبيا و«عميدها»، مؤكدة أن هذه الأعمال تُعتبر مُسيـئة لميـثاق الشرف الريـاضي والتنافـس الشـريـف.