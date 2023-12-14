تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الأولمبي والسويحلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس بملعب الزاوية في افتتاح مواجهات الجولة السابعة بالمجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

شوط سلبي بين الأولمبي والسويحلي

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني افتتح عمر عريبي التسجيل بإحراز هدف لمصلحة الأولمبي من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 81 تمكن جون أوكي من إدراك التعادل لمصلحة السويحلي مستغلا هفوة دفاعية من لاعبي الأولمبي.

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مباريات الأسبوعين السادس والسابع في «دورينا»

- «بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأولمبي إلى أربع نقاط في المركز السابع، كما ارتفع رصيد السويحلي إلى أربع نقاط في المركز الثامن بترتيب المجموعة الثانية من «دورينا».