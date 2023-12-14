في العدد 421: «معركة الوقت» مستمرة.. وتجاهل رسمي لكارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 421 من جريدة «الوسط»، ويتصدر الصفحة الأولى تقرير مجمع يحاول استشراف مستقبل الأزمة السياسية في ليبيا.

التقرير جاء بعنوان «تصريحات ومناكفات سياسية تهدد بفشل خماسية المبعوث الأممي.. مبادرة باتيلي رهينة معركة كسب الوقت مع المجلسين».

فيما يرصد تأكيدات نشطاء سياسيين بأن عدة عراقيل تعترض الحوار الذي تنوي البعثة الأممية إطلاقه في الفترة المقبلة، ما يهدد بإفشال مبادرة عبدالله باتيلي.

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«كارثة درنة».. تطرح تساؤل الجاهزية

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعًا بعنوان «يكاد يطويها النسيان رسميًا.. كارثة درنة.. تطرح تساؤل الجاهزية لمواجهة مفاجآت المناخ».

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «انتهاكات حقوق المرأة مستمرة.. الحقوقيين الدولية تطالب بإنهاء العنف ضد الحقوقيات في ليبيا». وأيضًا نقرأ فيها موضوعًا ضمن باب حوادث الأسبوع وعنوانه «عامان حبسًا لمدير مركز غسيل الكلى في ترهونة».

«فرونتكس» سلَّمت مهاجرين إلى ميليشيات ليبية مسلحة

وعلى رأس الصفحة الخامسة نطالع تحقيقًا لجريدة لوموند الفرنسية بعنوان «تحقيق فرنسي يكشف تورط المؤسسة الأوروبية: فرونتكس سلَّمت مهاجرين إلى ميليشيات ليبية مسلحة».

ونقرأ في الصفحة ذاتها موضوعًا عنوانه «بعد إقرارها من المجلس في جلسة طارئة.. تعديلات قانون نظام القضاء.. هل تحل الخلافات أم تعمقها؟».

خسائر مؤلمة في صفوف الاحتلال الصهيوني

ومن الشأن الليبي إلى العربي والدولي ونقرأ في الصفحة السادسة موضوعًا بعنوان «الاحتلال الصهيوني يتكبد خسائر مؤلمة.. وبايدن يشدد اللهجة ضد نتانياهو».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان «الاستخبارات الأميركية ترصد خسائر روسيا في حرب أوكرانيا».

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الحبري: أزمة سعر الصرف خطيرة

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير بعنوان «علي الحبري لقناة الوسط: كنت في محرقة.. وأزمة سعر الصرف خطيرة».

ونقرأ في الصفحة التاسعة موضوعًا عن إنتاج النفط الليبي وجاء بعنوان «آمال بإنتاج 1.8 مليون برميل في العام الجديد.. تشغيل الآبار والمصانع المتوقفة ينعش النفط الليبي في 2023».

رحيل مفاجئ لصاحب رمال متحركة.. وفاة الأديب والكاتب إبراهيم حميدان

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ونطالع فيها متابعة لفعاليات المؤتمر العلمي الأول الذي نظمه المركز الليبي للمحفوظات، وجاء بعنوان «واقع الرواية الشفوية.. وغزة تفضح ازدواجية المعايير الغربية»، كما نقرأ تقريرًا بعنوان «رحيل مفاجئ لصاحب رمال متحركة.. في وداع الأديب والكاتب إبراهيم حميدان».

وإلى الفن ونقرأ في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «جائزة العدالة والسلام للفيلم الوثائقي الليبي حقوق تائهة». وأيضًا نقرأ تقريرًا عن ترشيحات جوائز الغولدن غلوب بعنوان «إعلان ترشيحات غولدن غلوب.. ونصيب الأسد لأوبنهايمر وباربي».

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مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة الكونفدرالية

وفي الرياضة يتصدر الصفحة الرابعة عشرة موضوع بعنوان «الطائرة الأفريقية تحلق بنجاح في سماء مصراتة».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها موضوع بعنوان «مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة الكونفدرالية الرابعة»، كما نقرأ فيها أيضًا تقريرًا عنوانه «منتخب السلة يعسكر في بنغازي والقاهرة استعدادًا للبطولة العربية».