تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للكتاب بقابس، والذي تستمر حتى 24 ديسمبر الجاري.

وتحل الروائية الليبية عائشة إبراهيم ضيفة في ثاني أيام المهرجان، غدا الجمعة، في فعالية ثقافية لتكريمها، بحسب ما جاء على صفحة الكاتبة على موقع التواصل االاجتماعي «فيسبوك».

وسيجري في نفس اليوم أصبوحة شعرية للشاعرة الليبية غادة البشيري بعنوان «قريبا سيصبح الدمع سنابل»

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وجاء في الدعوة الموجهة للروائية عائشة إبراهيم، ينظم المعرض الدولي للكتاب في دورته الثالثة من 14 إلى 24 ديسمبر 2023 بقصر المعارض بالكورنيش قابس، بالاشتراك مع اتحاد الناشرين التونسيين.

في هذا الإطار نتشرف سيدتي الكريمة بدعوتكم للمشاركة وحضور فعاليات هذه الدورة»

الروائية عائشة إبراهيم

الروائية مواليد بلدة بني وليد، عملت بالتدريس، ثم بمجال الإعلام كمديرة تحرير للموقع الرسمي لوزارة الثقافة الليبية، ثم مديرة تحرير لموقع المفوضية العليا للانتخابات.

بدأت مشوارها الأدبي في مرحلة الدراسة الجامعية في التسعينيات حيث تحصلت على جائزة الدولة للطلاب عبر كتابتها مسرحية «قرية الزمرد»،

وصدرت لها ست مجموعات قصصية بعنوان «السفيرة الأميركية تنتظرني» و«انحراف»، و«انفلات»، و«استثقاف»، و«قصة ليست مثيرة»، و«العالم ينتهي في طرابلس» وروايات: «قصيل» 2016 و«حرب الغزالة» 2019، و«صندوق الرمل» 2022.

ووصلت الرواية الأخير «صندوق الرمل» إلى القائمة الطويلة للرواية العربية «البوكر» نسخة 2023، وتضمنت القائمة كل من الليبية عائشة إبراهيم وروايتها «صندوق الرمل» عن دار منشورات المتوسط، ومواطنتها نجوى بن شتوان وروايتها «كونشيرتو قورينا إدواردو».

دعوة الروائية الليبية عائشة إبراهيم لحضور فعاليات معرض قابس الدولي للكتاب. (فيسبوك)

فعاليات معرض قابس الدولي للكتاب. (فيسبوك)