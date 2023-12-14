غازيني تحدد 3 عراقيل أمام نجاح مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

رأت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني أن فرص نجاح المبادرة التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لإيصال ليبيا إلى الانتخابات «ضعيفة للغاية».

وحددت غازيني في حوار مع وكالة «نوفا» الإيطالية ثلاثة أسباب على الأقل لضعف فرص نجاح مبادرة باتيلي، أولها تكوين الوفود الخمسة، إذ قالت إن «هناك خلافا حول من يجب أن يكون على الطاولة».

على سبيل المثال، وفقا للمحللة، فإن «مجلس النواب لا يقبل وجود «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة أو ممثليه دون أن يشمل أيضًا» الحكومة المكلفة من البرلمان.

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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غازيني: هناك خلاف حول خارطة الطريق

أما السبب الثاني، فحددته غازيني في «وجود خلاف أيضًا حول خارطة الطريق»، إذ يرفض الدبيبة تشكيل حكومة جديدة في المقابل فإن هذا شرط لا بد منه بالنسبة لمجلس النواب للذهاب إلى الانتخابات.

وبخصوص السبب الثالث، فتحدثت المحللة عن «فقدان نية التسوية»، وقالت: «إذا لاحظنا مبادرات الوساطة السابقة، فمن الواضح أنه عندما يجتمع المشاركون الرئيسيون أولئك الذين هم في السلطة، كما في هذه الحالة، فإن الضغوط ونية التسوية مفقودة».

وفي المقابل، أشارت غازيني إلى «وساطات ناجحة» عندما جرى تخفيف حضور من هم في السلطة وإشراك مشاركين آخرين متحمسين لتعزيز التغيير، وقالت: «في المواقف التي يكون فيها اثنان أو أربعة أو خمسة جهات فاعلة مهيمنة لا يجرى تحفيز أي منهم حقًا للمشاركة في الانتخابات أو قبول إعادة النظر في الحصة الحالية من السلطة، وخلصت إلى الاعتقاد بأن «هذا التنسيق، من خلال تكوينه الأصلي يهدف إلى تعزيز الوضع الراهن».