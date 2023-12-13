خلال لقائه النويري ودومة.. باتيلي يشدد على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل ليبيا، وطلب من النواب تصوراتهم بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العملية السياسية في البلاد من خلال الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع نائبي رئيس مجلس النواب فوزي النويري ومصباح دومة في بنغازي، وفق منشور على حساب المبعوث الأممي بمنصة «إكس» (تويتر سابقًا).

النويري ودومة يقدمان ملاحظات ونصائح ورسالة لباتيلي والبعثة الأممية

باتيلي يطلع قادة أحزاب في بنغازي على جهود انعقاد الاجتماع الخماسي

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

وقال باتيلي إن اللقاء تناول «التطورات السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس النواب».

بليحق: النويري ودومة قدما لباتيلي ملاحظات ونصائح ورسالة بشأن مبادرته

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان إن النويري ودومة قدما إلى باتيلي «جملة من الملاحظات والنصائح» وكذلك «رسالة» بشأن المبادرة السياسية التي طرحها أخيرًا.

وأوضح أن اللقاء «تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود الليبية والأممية الرامية لحل الأزمة الليبية والمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».