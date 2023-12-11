  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:43 مساء
باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الإثنين 11 ديسمبر 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)
alwasat radio

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي إنه أجرى مشاورات حول مستجدات الوضع السياسي مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر «اتسمت بالعمق والصراحة».

وأضاف باتيلي عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، أنه اتفق مع حفتر على «ضرورة معالجة القضايا كافة المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب».

حفتر يوضح لباتيلي أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري
ونقل المبعوث الأممي عن المشير حفتر «دعمه للجهود التي يبذلها»، حيث طرح «أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا».

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

- دعم مشترك لـ«الخماسية».. أورلاندو يعلن نتائج اجتماع السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي
- المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
- باتيلي وبيرنت: نحث جميع المعنيين في ليبيا على استكمال تسمية ممثليهم للاجتماع الممهد للانتخابات
- جريدة «الوسط»: لعنة الانقسامات تسبق الاجتماع التحضيري لـ«خماسية» باتيلي

ردود الفعل على مبادرة باتيلي
من جانبه، أبدى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة». في حين أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس ودعوته الدبيبة، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الإثنين 11 ديسمبر 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الإثنين 11 ديسمبر 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن
الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
مشاركة ليبية في القمة العربية لريادة الأعمال
مشاركة ليبية في القمة العربية لريادة الأعمال
السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات
السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني...
المزيد
الفقي: يجب سد المنافذ غير النظامية بين تونس وليبيا لضمان السيطرة الأمنية
الفقي: يجب سد المنافذ غير النظامية بين تونس وليبيا لضمان ......
رغم العقوبات الغربية.. ليبيا في قائمة أكبر المستوردين للمشتقات النفطية الروسية
رغم العقوبات الغربية.. ليبيا في قائمة أكبر المستوردين ......
الطرابلسي يعلن سيطرة وزارة الداخلية على «رأس اجدير».. وتغيير قيادات أمنية في المنفذ
الطرابلسي يعلن سيطرة وزارة الداخلية على «رأس اجدير».. وتغيير......
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات ......
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة...
المزيد