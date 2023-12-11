باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي إنه أجرى مشاورات حول مستجدات الوضع السياسي مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر «اتسمت بالعمق والصراحة».

وأضاف باتيلي عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، أنه اتفق مع حفتر على «ضرورة معالجة القضايا كافة المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب».

حفتر يوضح لباتيلي أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري

ونقل المبعوث الأممي عن المشير حفتر «دعمه للجهود التي يبذلها»، حيث طرح «أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا».

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

- دعم مشترك لـ«الخماسية».. أورلاندو يعلن نتائج اجتماع السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي

- المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

- باتيلي وبيرنت: نحث جميع المعنيين في ليبيا على استكمال تسمية ممثليهم للاجتماع الممهد للانتخابات

- جريدة «الوسط»: لعنة الانقسامات تسبق الاجتماع التحضيري لـ«خماسية» باتيلي

ردود الفعل على مبادرة باتيلي

من جانبه، أبدى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة». في حين أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس ودعوته الدبيبة، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الإثنين 11 ديسمبر 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)