باتيلي يطلع قادة أحزاب في بنغازي على جهود انعقاد الاجتماع الخماسي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي قادة أحزاب في بنغازي لم يذكر أسماءهم، على تقييمه للمشهد السياسي الحالي وجهوده بشأن عقد اجتماع مع الأطراف الليبية الرئيسية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي تعيق العملية الانتخابية.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس»: «تلعب الأحزاب السياسية دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل ليبيا، لذلك التقيت بالأمس في بنغازي بنخبة من قادة الأحزاب وممثليها، حيث استعرضوا وجهات نظرهم وسلطوا الضوء على أولوياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية».

وأضاف: «بدوري أطلعتهم على تقييمي للمشهد السياسي الحالي وبينت جهودي المستمرة بشأن عقد اجتماع مع الأطراف الليبية الرئيسية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي تعيق العملية الانتخابية. كما شجعت مشاركتهم النشطة والإيجابية في هذه العملية المهمة».

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وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

لقاء باتيلي مع حفتر

وأمس الإثنين، قال باتيلي إنه أجرى مشاورات حول مستجدات الوضع السياسي مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر «اتسمت بالعمق والصراحة».

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه اتفق مع حفتر على «ضرورة معالجة القضايا كافة المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب».

ونقل المبعوث الأممي عن المشير حفتر «دعمه للجهود التي يبذلها»، حيث طرح «أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا».