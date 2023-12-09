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باتيلي وبيرنت: نحث جميع المعنيين في ليبيا على استكمال تسمية ممثليهم للاجتماع الممهد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 04:57 مساء
باتيلي وبيرنت: نحث جميع المعنيين في ليبيا على استكمال تسمية ممثليهم للاجتماع الممهد للانتخابات
باتيلي خلال لقائه ةالقائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي بيرندت. (البعثة الأممية)
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اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي بيرنت واتفقا على «حث الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا على استكمال تسمية ممثليهم والانخراط في حوار بناء يضع ليبيا بثبات على طريق الانتخابات».

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم السبت إن اللقاء استعرض التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك باقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات.

لقاء بين باتيلي والسفيرة الكندية 
واجتمع باتيلي كذلك مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد وناقش معها آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

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وقال المبعوث الأممي: «جدّدنا دعوتنا للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام بالحوار بحسن نية لحل القضايا العالقة المتعلقة بإجراء الانتخابات».

باتيلي يحشد لمبادرته
والأسبوع الماضي، واصل باتيلي الحشد لمبادرته التي لم تحرز أي تقدم يتجاوز الخلاف بشأنها، خاصة مع رفض مجلس النواب حضور الاجتماع الخماسي الذي دعا إليه باتيلي، بسبب إصرار المجلس على مشاركة رئيس الحكومة المشكلة من قبله برئاسة أسامة حماد.

وخلال مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) في دبي، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قادة العالم إلى دعم المبادرة وإنهاء القضايا الخلافية العالقة حيال القوانين الانتخابية.

وستكون مهمة الاجتماع التحضيري تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة الذي يتطلع باتيلي.

وأعلن مجلس النواب وحكومة أسامة حماد رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس، ودعوته الدبيبة، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

لقاءان مع وفد اجتماعي من فزان ووزير خارجية تونس 
وفي سبيل الحشد للمبادرة، اجتمع باتيلي مع وفد من المكونات السياسية والاجتماعية في فزان الذين طالبوه بتمثيل عادل لمناطقهم في الاجتماع التحضيري.

وقال إن المشاركين من وفد فزان أكدوا له خلال الاجتماع «التزامهم بالحوار البناء، مطالبين بالتمثيل العادل لمنطقتهم في القوائم التي سيتقدم بها الأطراف الخمسة الرئيسية».

وفي تونس، اجتمع المبعوث الأممي مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار واتفقا على ضرورة اجتماع القادة الليبيين، والوصول إلى مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار.

باتيلي خلال لقائه سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد (البعثة الأممية)
باتيلي خلال لقائه سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد (البعثة الأممية)
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