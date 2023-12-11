دعم مشترك لـ«الخماسية».. أورلاندو يعلن نتائج اجتماع السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الإثنين، نتائج اجتماعات السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي في طرابلس أمس الأحد.

ونوه أورلاندو، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»، بتأكيد الحاضرين في الاجتماعات الثلاث على الدعم المشترك لـ«جهود الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين الأطراف الخمسة الرئيسية، وإشراك الأطراف المعنية على طريق الانتخابات».

قمة خماسية ليبية

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وفي حين لم يعلن باتيلي (عبر منصاته الرسمية) عن لقائه مع السفراء الأوروبيين، فقد أكد المنفي خلال اللقاء الذي عُقد أمس الأحد في طرابلس استعداد المجلس الرئاسي لـ«أداء دور توافقي لإحراز تقدم في العملية السياسية ورعاية أي جهود للبعثة الأممية تحظى بتوافق وتؤدي إلى الانتخابات»، فيما رحب الدبيبة بدعوة باتيلي التي قال إنها «تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة»، لكنه أشار إلى رفضه المراحل الانتقالية، وفق بيانين منفصلين صادرين عن المجلس الرئاسي والحكومة.

المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

الدبيبة يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي «مبادرة باتيلي»

من جهة أخرى، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي على «إدارة فعالة للحدود والهجرة قائمة على حقوق الإنسان»، و«منصة وطنية موحدة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الفيضانات».