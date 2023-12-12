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النويري ودومة يقدمان ملاحظات ونصائح ورسالة لباتيلي والبعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 07:45 مساء
النويري ودومة يقدمان ملاحظات ونصائح ورسالة لباتيلي والبعثة الأممية
لقاء باتيلي مع النويري ودومة في بنغازي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
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قدم النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري ومصباح دومة، «جملة من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية» وكذلك «رسالة» بشأن المبادرة السياسية التي طرحها أخيرًا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وذلك خلال لقائهم اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء النويري ودومة مع باتيلي تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود الليبية والأممية الرامية لحل الأزمة الليبية والمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ملاحظات ونصائح ورسالة النويري ودومة لباتيلي والبعثة الأممية
وأوضح بليحق أن «أن النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب قدما جملة من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية من أجل الأخذ بأسباب نجاح جهودها والقادة الليبيين للوصول إلى حل لإنهاء المراحل الانتقالية وإيجاد حلول واقعية توافقية وقانونية تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي».

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وأضاف بليحق أن اللقاء تضمن أيضًا «إيصال رسالة واضحة بموقف مجلس النواب من مبادرة المبعوث الأممي المطروحة بأن تكون بين المؤسسات التي يقرها الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبأن أي موقف يمثل المؤسسات لا يكون إلا من خلالها وليس من خلال مواقف أشخاص».

الاجتماع الخماسي لقادة المؤسسات الرئيسية
يأتي لقاء باتيلي مع النويري ودومة بعد يوم من اجتماعه مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وكذلك بعد لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية والقيادات الاجتماعية في مدينة بنغازي والتي يتطلع من خلالها إلى حشد الدعم لمبادرته الرامية لحلحة الانسداد السياسي عبر اجتماعات تحضيرية تمهد لاجتماعات قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في البلاد.

وأعلن باتيلي في 23 نوفمبر الماضي، أنه دعا كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إلى اجتماع مشترك لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية السياسية.

ويأمل باتيلي أن يتمكن قادة المؤسسات الخمسة من التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى حلحلة العقبات التي تعوق تنفيذ العملية الانتخابية، خلال الاجتماع الذي سيتحدد موعده بناء على ما سيفضي إليه الاجتماع التحضيري لممثليهم الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

لقاء باتيلي مع النويري ودومة في بنغازي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء باتيلي مع النويري ودومة في بنغازي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء باتيلي مع النويري ودومة في بنغازي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء باتيلي مع النويري ودومة في بنغازي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء باتيلي مع النويري ودومة في بنغازي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء باتيلي مع النويري ودومة في بنغازي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
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