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«يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ!».. شاعر روسي ينظم قصيدة لغزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 10:48 مساء
«يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ!».. شاعر روسي ينظم قصيدة لغزة
الشاعر الروسي ألكسندر بروخانوف. (آر تي)
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نظم الشاعر والكاتب الصحفي الروسي الكبير ألكسندر بروخانوف قصيدة باللغة الروسية تجسد معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونشرت في وسائل الإعلام الروسية.

تحدث بروخانوف في لقاء له عن رحلاته إلى قطاع غزة، قائلا: «كنت في هذه الشريحة الصغيرة من الكرة الأرضية، التي تحيطها إسرائيل بجدار خرساني عملاق، على طوله يوجد شريط من الأسلاك الشائكة، وبها أبراج تحمل رشاشات وأجهزة رؤية ليلية. وعندما يقع أي جسم حي متحرك في طيف أشعة هذه الأجهزة، ليس شرطا أن يكون إنسانا، بل بقرة أو طائر كبير.. فإن الرشاشات تفتح النار وتدمر هذه الحياة»، وفقا لموقع «آر تي»

وتابع بروخانوف: «لقد أتيحت لي في غزة فرصة المشاركة في زراعة بستان من الزيتون، وغرست الشتلات الخجولة والصغيرة في أرض غزة الحمراء. زرعت إحدى تلك الشتلات، وشربت من هذه الماء. والآن أنا وهذه الشجرة مثل الأب والابن. لهذا أشعر اليوم أن غزة، التي تتعرض للكثير من القذائف والقنابل هي لحمي».

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وقال عن أهل غزة: "هؤلاء هم الأطباء الذين درسوا معنا، ويتحدثون الروسية، وزوجاتهم الروسيات، اللاتي لديهن أطفال، يتحدثون اللغتين العربية والروسية. وهذا الألم الفظيع الذي أعيشه، والعذاب الذي لا يطاق، والقهر لأنني أعجز عن المساعدة، ولا أستطيع الوصول إليهم، ولا أستطيع حمايتهم من كل هذا الموت. هو ما دفعني لكتابة القصيدة عن غزة».

ترجم القصيدة الشاعر الفلسطيني المقيم في روسيا عبدالله عيسى،

وتقول كلمات القصيدة المترجمة إلى العربية

«غزة!

يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ

أينَ سأهربُ من لعنةِ   الرعبِ

ها يدُ طفلٍ شهيدٍ تُمَدّ إليّ

لتنجو من الموتِ تحتَ الدمارِ.

هذا هو الياقوتُ محترقٌ

وفي جرحي المدمّى 

جعلوا بيتنا القديمَ قبري

 وبفأسٍ بِسِتّ رؤوسٍ

قطعوا شجري   وداسوا زهري.

من قلبِ الجرحِ الساخنِ في الجسدِ المشظّى

ينزف الدمُ القرمزيّ

و في غزّةَ، هذه الأنفاقُ السوداء  

تفضي إلى كَنَفِ السماء

عندما ألهبتِ النارُ ذيلَ الصاروخِ

وأبرقَ الرعدُ مرتجفاً في الفضاء

رفعتني الأرضُ أعلى 

لأحرقَ دبابةَ الميركافا الإسرائيلية

وبشقّ الأنفسِ ظلّ يهمسُ

" أنا ابن هذا الشعبِ الحرِّ حرٌّ

حرّ.

هي ذي روحي الخالدةُ خالدةً

حريّتي السماويّة

حريّتي أني حرّ وحر

وقريباً من المدفعِ الدمُ حارّاً يسيلُ

جروحي تعذّب روحي

ودرعيَ القرآنُ

 من رصاصٍ يثقبُ صدري.

وطني الحبيبُ المباركُ

حتّى بينَ البيوتِ والسلالمِ المحطّمة 

وفوقَ أكوامٍ من الدروعِ المتفحّمة

يضيء الهلالُ الإلهيّ

وطني المدمّى

أمي ارتقتْ بقذيفةٍ، شهيدة

وأنا أضمّد جرحي

 أعِدّ سلاحي لحربٍ جديدة».

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