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غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 02:13 مساء
غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس
الدكتور محمد الجراري رئيس المركز الليبي للمحفوظات أثناء كلمة. الافتتاح.
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انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول «الرواية الشفوية في ليبيا.. الواقع والتحديات والآفاق»، الإثنين، في قاعة المجاهد بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية في مدينة طرابلس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، ومشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من ليبيا وتونس المعنيين بدراسات الرواية الشفوية وأبعادها.

الرواية الشفوية في ليبيا - الواقع والتحديات والآفاق (مؤتمر علمي)
«الرواية الشفوية».. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟

وصاحب فقرات الافتتاح عرض ضوئي توثيقي يسرد تطورات ومراحل تأسيس مشروع الرواية الشفوية منذ أن كان فكرة في منتصف سبعينات القرن الماضي، ثم وضع صيغة للتصور الكامل،
والانطلاق في مرحلة ثالثة إلى الحقل العملي بزيارة المدن والقرى علي امتداد الجغرافيا الليبية، وجمع أكبر قدر ممكن من الشهادات على واقع الحياة المجتمعية في السلم والحرب.

ازدواجية فكرية وأخلاقية
وألقت الأحداث الجارية بظلالها على المؤتمر من خلال كلمة الدكتور محمد الجراري، التى ألقاها تحت عنوان «غزة الفاضحة»، شارحا فيها بأمثلة من واقع الحياة العملية مع مؤسسات بحثية غربية وضوح تعاملهم بازدواجية مع بعض القضايا.

وأوضح ديكتاتوريتهم في إدارة النقاش الذى يحجبون فيه الخوض بموضوعات لا تروق لهم، وأعطى مثالا لذلك بموضوع «محرقة اليهود»، بما يدلل على ادعاءاتهم بحرية التعبير والديمقراطية وقبول الرأي الآخر.

وأشار الجراري إلى ازدواجيتهم على المستوى الفكري والأخلاقي، ففي الأول يحاولون توظيف التاريخ والأدب لتسويق أفكارهم الإقصائية، وبالثاني يستخدمونه في تمرير وتبرير سلوكهم العنصري ضد الأجناس الأخرى عبر لغة القوة، وشواهد ذلك في مجازر الهنود الحمر، وحروب أفغانستان والعراق وليبيا، انتهاء بغزة.

تجديد الاهتمام بالرواية الشفوية
وألقى كذلك وزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، الدكتور موسى المقريف، كلمة قرأها نيابة عنه المستشار عبدالسلام الصغير، أكد فيها التزام الوزارة واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم بمبدأ الشراكة مع المؤسسات البحثية في مشروعاتها العلمية والفكرية، وترجمته إلى واقع عملي، ونموذجهما في ذلك التعاون مع المركز الليبي للمحفوظات.

بينما ذكر الدكتور الطيب البهلول، في كلمته أمام اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الرواية الشفوية جرى تجاهلها فترة طويلة في الكتابة التاريخية، ولم يتجدد الاهتمام بها إلا في أواخر القرن العشرين، حيث بدأ الباحثون في وضع قواعد لجمع الرواية الشفوية، واقتراح أدوات نظرية لذلك.

المستشار عبدالسلام الصغير، يلقى كلمة وزير التعليم
المستشار عبدالسلام الصغير، يلقى كلمة وزير التعليم
الدكتور الطيب البهلول يلقى كلمة اللجنة العلمية للمؤتمر
الدكتور الطيب البهلول يلقى كلمة اللجنة العلمية للمؤتمر
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الجلسة العلمية الأولى
جانب من الجلسة العلمية الأولى
جانب من العرض التوثيقي
جانب من العرض التوثيقي
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