الرواية الشفوية في ليبيا - الواقع والتحديات والآفاق (مؤتمر علمي)

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، المؤتمر العلمي الأول حول (الرواية الشفوية في ليبيا – الواقع والتحديات والآفاق)، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم – اليونسكو، بقاعة المجاهد بالمركز، بمدينة طرابلس. وفقاً لصفحة المركز على «فيسبوك»

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محاور وخطة وأهداف المؤتمر

يركز المؤتمر على المحاور التالية: المفاهيم والتصورات، النظريات والمناهج، النظم التقنية والفنية لحفظ واسترجاع الرواية، تجارب مؤسسية وشخصية.

ومما جاء في استمارة التقديم للمؤتمر: «صارت الرواية الشفوية مهمة، وأضحى لها دور بارز في حفظ الذاكرة الجمعية، وتأصيل التراث والهوية، وتعزيز الانتماء للوطن الواحد. من هذا المنطلق بُذلت في ليبيا جهود ومحاولات وطنية عديدة، لإعادة كتابة التاريخ الليبي المعاصر من خلال توظيف الروايات والشهادات الشفوية العديدة، وحرص المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية مع مؤسسات وطنية أخرى على حمل مسؤولية تسجيل الروايات الشفوية. وانطلاقاً من أهمية التاريخ الشفوي الليبي على المستويين المحلي الوطني والدولي الإنساني، يأتي انعقاد هذه الندوة العلمية للرواية الشفوية من أجل تبادل الآراء بشأن مختلف الجوانب المنهجية والفنية والتقنية التي تهدف إلى حماية هذا الإرث الإنساني، ومعالجة التحديات التي تواجهه، والعمل على تحديثه واستمراريته وفق أحدث المناهج والنظم المتاحة».

يذكر أن آخر موعد لقبول الأوراق هو 10 سبتمبر 2023.

