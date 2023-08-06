  • Alwasat News
Atwasat

الرواية الشفوية في ليبيا - الواقع والتحديات والآفاق (مؤتمر علمي)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 11:17 صباحا
الرواية الشفوية في ليبيا - الواقع والتحديات والآفاق (مؤتمر علمي)
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية. (أرشيفية. الإنترنت)
alwasat radio

ينظم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، المؤتمر العلمي الأول حول (الرواية الشفوية في ليبيا – الواقع والتحديات والآفاق)، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم – اليونسكو، بقاعة المجاهد بالمركز، بمدينة طرابلس. وفقاً لصفحة المركز على «فيسبوك»
«الرواية الشفوية».. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟

محاور وخطة وأهداف المؤتمر
يركز المؤتمر على المحاور التالية: المفاهيم والتصورات، النظريات والمناهج، النظم التقنية والفنية لحفظ واسترجاع الرواية، تجارب مؤسسية وشخصية.

ومما جاء في استمارة التقديم للمؤتمر: «صارت الرواية الشفوية مهمة، وأضحى لها دور بارز في حفظ الذاكرة الجمعية، وتأصيل التراث والهوية، وتعزيز الانتماء للوطن الواحد. من هذا المنطلق بُذلت في ليبيا جهود ومحاولات وطنية عديدة، لإعادة كتابة التاريخ الليبي المعاصر من خلال توظيف الروايات والشهادات الشفوية العديدة، وحرص المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية مع مؤسسات وطنية أخرى على حمل مسؤولية تسجيل الروايات الشفوية. وانطلاقاً من أهمية التاريخ الشفوي الليبي على المستويين المحلي الوطني والدولي الإنساني، يأتي انعقاد هذه الندوة العلمية للرواية الشفوية من أجل تبادل الآراء بشأن مختلف الجوانب المنهجية والفنية والتقنية التي تهدف إلى حماية هذا الإرث الإنساني، ومعالجة التحديات التي تواجهه، والعمل على تحديثه واستمراريته وفق أحدث المناهج والنظم المتاحة».

يذكر أن آخر موعد لقبول الأوراق هو 10 سبتمبر 2023.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟

من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. المسلاتي: «فتاة على رصيف مبلل» أحدثت نقلة نوعية في القصة الليبية
بالفيديو.. المسلاتي: «فتاة على رصيف مبلل» أحدثت نقلة نوعية في ...
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
مركز البوري الثقافي في بنغازي يعتزم تدشين حوارات حول الأدب والفن والرياضة
مركز البوري الثقافي في بنغازي يعتزم تدشين حوارات حول الأدب والفن ...
وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس
وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس
المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة.. حوارية ثقافية
المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة.. حوارية ثقافية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي ......
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»...
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي...
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ......
المزيد
وزارة الثقافة تحتفي بالراحل حسين الرياني
وزارة الثقافة تحتفي بالراحل حسين الرياني...
مهرجان جرش يسدل الستار بحفل لديانا كرزون ووائل كفوري
مهرجان جرش يسدل الستار بحفل لديانا كرزون ووائل كفوري...
الرواية الشفوية في ليبيا - الواقع والتحديات والآفاق (مؤتمر علمي)
الرواية الشفوية في ليبيا - الواقع والتحديات والآفاق (مؤتمر ......
المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة.. حوارية ثقافية
المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة.. حوارية ثقافية...
وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس
وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس...
المزيد