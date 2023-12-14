التراث الفلسطيني يتعرض لعملية تدمير ممنهجة من قبل جيش الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الثقافة الفلسطيني د. عاطف أبو سيف في تصريح له من غزة، إن التراث والمباني التاريخية الفلسطينية في قطاع غزة تتعرض لمجزرة بشعة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المتواصلة ضد غزة.

جاء ذلك في منشور على صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية، حيث أضاف أبو سيف أن «عشرات المباني التاريخية جرى تدميرها بما في ذلك كنائس ومساجد قديمة وبيوت وأسواق تعكس عمق الحضور الفلسطيني في أرضه.

وأكد أن ترصد وتدمير المكتبات، ودور النشر، والمؤسسات الثقافية، والمتاحف التي تضم في جنباتها لقى أثرية تعود إلى حقب يرجع بعضها إلى آلاف السنين، إلى جانب موجودات تراثية فلسطينية قبل النكبة، ومقتنيات من الحياة العامة في فلسطينـ وكتب قديمة ومخطوطات ووثائق.

وأوضح أبو سيف إن ما يجري من حرب على مكونات الثقافية الوطنية واستهداف التراث الفلسطيني هو استمرار لما قامت به العصابات الصهيونية خلال النكبة من استهداف البنية التحتية الثقافية واستلابها.

المساس بالتراث الفلسطيني هو مساس بتراث البشرية

وتابع أبو سيف، أن المساس بالتراث الفلسطيني هو مساس بتراث البشرية، وأن على المؤسسة الأممية تبني سياسات لردع دولة الاحتلال عن مواصلة الانتهاكات بحق الإرث الحضاري، وقيادة حراك دولي لوقف هذا المحو للتراث والإرث الفلسطيني الممتد لآلاف السنين.

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وأرسل أبو سيف رسالة للمديرة العامة لـ«منظمة اليونسكو» السيدة أودري اوزلاي مطالباً بتدخل المنظمة الدولية والهيئات المختلفة لحماية التراث الفلسطيني.

وفي ذات السياق أرسل أبو سيف رسائل مشابهة لكل من مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الـ«ألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر، وللمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الدكتور سالم بن محمد المالك مطالباً بموقف عربي وإسلامي لحماية التراث الفلسطيني مما يتعرض له من حرب الإبادة هذه.

وتضررت عديد من البيوت والمساجد الأاثرية ضمن ما تضرر من بنى تحتية في كامل القطاع دراء القصف العدواني المتواصل وكان آخرها تضرر جدارية «لنا الأرض» للفنان الفلسطيني محمد الحاج، والموجودة على جدار مدرسة الكرمل الثانوية للبنين المجاورة لمجمع الشفاء الطبي.