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الأمم المتحدة: تضرر 18% من البنية التحتية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 10:21 مساء
الأمم المتحدة: تضرر 18% من البنية التحتية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع
آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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 أعلنت الأمم المتحدة تعرُّض نحو 18% من البنى التحتية في غزة لأضرار منذ بداية الحرب على القطاع، الثلاثاء، وقالت إن ذلك جاء استنادًا إلى صورة التقطت بقمر صناعي عالي الدقة.

وقال مركز الأمم المتحدة المعني بالأقمار الصناعية: «استنادًا إلى صورة التقطت في 26 نوفمبر 2023 بقمر «وورلد فيو-3» الصناعي العالي الدقة بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة منذ التقييم الأخير في 7 نوفمبر 2023»، بحسب «فرانس برس».

وكشفت تقديرات للأمم المتحدة، الثلاثاء أن نحو 40 ألفًا من مباني قطاع غزة، أو تقريبًا خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كليًا أو جزئيًا منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر الماضي، وفر نحو 1.9 مليون شخص، أو نحو 85% من السكان، من منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع.

التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي
واستند أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر  لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، حيث فحص محللون صور أقمار صناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.

ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر، وفق «رويترز».

 زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية في بيان «هناك زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية». وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضررا تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع واللتين كان بهما 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كليا أو جزئيا أو نحو 80% من المجموع.

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وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر  أن 25050 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10% من إجمالي المباني في غزة.

ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية الأضرار بحسب نوع المبنى. وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الصراع إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن. وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر إلى أن 42 %على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.

الأوضاع في القطاع  تتعدى «مرحلة الانهيار بكثير»
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت فيما أصيبت حوالي 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

وفي سياق متصل، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع في غزة يوم الثلاثاء بأنه محفوف بمخاطر شديدة، قائلا إن القطاع على وشك أن يتعدى «مرحلة الانهيار بكثير». وأضاف تورك «إذا نظرتم إلى الوضع الإنساني في الوقت الراهن فستجدونه محفوفا بالمخاطر.. محفوفا بالمخاطر على نحو كبير. إنه على وشك تجاوز مرحلة الانهيار بكثير»، بحسب Jـ«رويترز».

 

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