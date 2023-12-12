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برا وبحرا وجوا.. استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ67 وسقوط عشرات الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 12:56 مساء
برا وبحرا وجوا.. استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ67 وسقوط عشرات الشهداء
الدمار يغطي غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. (وفا)
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 يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

واُستشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد 20 مواطنا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما استشهد مواطنان، وأُصيب آخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

واستشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة سالم في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وجرى دفنهم في أماكن مجاورة، لصعوبة التنقل، وتواصل الغارات.

ودمرت طائرات الاحتلال 10 منازل على رؤوس ساكنيها في حي الدرج ومنطقة الصحابة، ما أدى على سقوط العشرات ما بين شهيد وجريح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، وسط صعوبة بالغة في الوصول إليهم، بسبب عمليات التغول، والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة، التي تطلق الرصاص بشكل عشوائي على المارة في أنحاء مختلفة.

- 66 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على أحياء غزة

وفي حيي الشجاعية والزيتون، تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمنازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين، وسط صعوبة الوصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني، بسبب استمرار عمليات القصف المدفعي والصاروخي.

إطلاق نار وقصف مدفعي
وفي شمال القطاع جباليا، تحاصر آليات الاحتلال المخيم لليوم 8 على التوالي، وأجبرت 5 آلاف نازح من مدرستين للإيواء، وهما: حفصة وفلسطين، التابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» إلى مغادرتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال 9 مدارس للإيواء تابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

كما قصفت طائرات الاحتلال البوابة الرئيسية لعيادة مخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء على الأقل، وإصابة آخرين من المارة بجروح.

اما في المناطق الوسطي في قطاع غزة، وتحديدا في مخيم البريج، ومدينة دير البلح، قصفت طائرات الاحتلال خمسة منازل على الأقل، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء، وأكثر من عشرين جريحا.

حالة نزوح كبيرة في خان يونس
وفي خان يونس، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الشرقية والوسطى من المدينة ما تسبب بوقع عشرات المصابين، وحالة نزوح كبيرة للمواطنين باتجاه رفح أقصى الجنوب.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي رفح، تعرض منزلان في حي تل السلطان غرب المدينة لقصف صاروخي، يعودان لعائلتي العالم وصبح، ما أدى إلى سقوط عشرة من الشهداء، وسبعين جريحا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 67 يوما، إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.

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