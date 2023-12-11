66 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على أحياء غزة

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الـ66، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، أغلبهم أطفال ونساء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم، غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل بمحافظة خان يونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أكثر من 40 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح منذ أمس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على منازل المواطنين.

وأوضحت أن 32 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال.

سلسلة غارات جوية عنيفة

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مشاري في دير البلح، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفل.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صبح غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات أغلبهم أطفال ونساء.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن سلسلة غارات جوية عنيفة، وقصف مدفعي وسط وشمال خان يونس.

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي الشيخ رضوان شمال غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف حتى الآن نحو 18 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.