22 شهيدا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 22 فلسطينيا، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن 22 مواطنا بينهم أطفال ونساء استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم الغازي.

كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق من اليوم، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري. كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

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قرابة 18 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 17 ألفا و975 شهيدا، ونحو 51 ألفا و300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.