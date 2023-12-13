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تضامنًا مع غزة.. متظاهرون أميركيون يقيدون أنفسهم بالسلاسل على أسوار البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 10:57 مساء
تضامنًا مع غزة.. متظاهرون أميركيون يقيدون أنفسهم بالسلاسل على أسوار البيت الأبيض
متظاهرون أميركيون يقيدون أنفسهم بالسلاسل على أسوار البيت الأبيض، في 12 ديسمبر 2023 (يورونيوز)
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قيّد متظاهرون أميركيون يهود أنفسهم بالسلاسل على سياج البيت الأبيض، الإثنين، للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وحمل المتظاهرون يافطة كُتب عليها: «حكماء اليهود يقولون لبايدن: أوقف الإبادة الجماعية، يجب وقف إطلاق النار الآن!»، بينما يرددون هتافات «أوقفوا الإبادة الجماعية» في غزة، وفقا لفيديو بثته وكالة «يورونيوز».

يشار إلى أن مجموعة تدعى «الصوت اليهودي من أجل السلام» قامت بتنظيم المظاهرة، وجاء المتظاهرون من واشنطن ومدينة نيويورك وكاليفورنيا.

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كما هتف المتظاهرون، وعددهم ثمانية عشر عبارة، «دعوا غزة تعيش».

 إبادة جماعية تحدث الآن باسمي
وقالت بيني روزنفاسر، وهي متظاهرة يهودية من أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «إنه أمر لا يطاق بالنسبة لي، هناك إبادة جماعية أخرى تحدث الآن باسمي، وأنا أفعل كل ما بوسعي لوقفها».

وهرعت قوات الأمن إلى مكان الاحتجاج، حيث فكت المتظاهرين المكبلين بالسياج، وأصدرت مخالفات لهم ثم أخلت سبيلهم.

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ68 عدوانا غاشما، وأسفر عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 18608 شهداء و50594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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