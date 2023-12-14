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شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 06:39 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
تنويه حلقة الخميس 14 ديسمبر 2023 من برنامج «في التسعين» على قناة الوسط (قناة الوسط)
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تذيع قناة الوسط «Wtv» في السابعة من مساء اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» الذي يطرح عددا من الموضوعات والقضايا المهمة على مائدة النقاش.

أبرز القضايا والموضوعات تطرح عبر برنامج «في التسعين»
وتناقش حلقة برنامج «في التسعين» التي يقدمها اليوم المذيع عبدالرزاق بالحاج تشكيل عدد من لجان اتحاد الكرة، والتغاضي عن تشكيل لجان أخرى.

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كما تتطرق حلقة برنامج «في التسعين» إلى أزمة التذاكر وآلية توزيعها على الجماهير، بجانب استعراض بطولة كأس أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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