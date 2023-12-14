شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة الوسط «Wtv» في السابعة من مساء اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» الذي يطرح عددا من الموضوعات والقضايا المهمة على مائدة النقاش.

أبرز القضايا والموضوعات تطرح عبر برنامج «في التسعين»

وتناقش حلقة برنامج «في التسعين» التي يقدمها اليوم المذيع عبدالرزاق بالحاج تشكيل عدد من لجان اتحاد الكرة، والتغاضي عن تشكيل لجان أخرى.

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كما تتطرق حلقة برنامج «في التسعين» إلى أزمة التذاكر وآلية توزيعها على الجماهير، بجانب استعراض بطولة كأس أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.