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شاهد في «اقتصاد بلس»: سدود ليبيا.. قنبلة موقوتة تهدد الملايين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 07:53 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: سدود ليبيا.. قنبلة موقوتة تهدد الملايين
برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 14 ديسمبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على ملف السدود في ليبيا التي تشكو من الإهمال وغياب الصيانة الدورية، وسط تصاعد مخاوف الفيضانات في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليًا، وهو ما يغذي القلق من حدوث كارثة أخرى بعد درنة.

ويوجد في ليبيا 16 سدًا مائيًا موزعًا على مدن مختلفة في شرق البلاد وغربها، تعرض معظمها للتخريب والإهمال، فيما أشارت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عامًا في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.

حماد يطالب بتجريم «اقتصاد المضاربة» لضبط الأسعار
وعرض البرنامج مطالبة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أمس الأربعاء، المجلس بسرعة إصداره تشريعات تُجرِّم «اقتصاد المضاربة» لتتوافق مع خطتها لضبط الأسعار.

هل يستطيع العالم التخلي عن الوقود الأحفوري؟
وأشار البرنامج أيضًا إلى الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بعد تمديد أشغاله إثر خلافات حول الاستغناء عن الوقود الأحفوري تضمن إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي، لكنه لم يتحدث عن «الاستغناء» عن النفط والغاز والفحم، وهو ما طالبت به أكثر من 100 دولة، في حين رفضت السعودية والكويت والعراق أي اتفاق يمس بالنفط والغاز، فهل هل يستطيع العالم التخلي عن الوقود الأحفوري؟

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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