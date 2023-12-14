  • Alwasat News
Atwasat

حماد يطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجرم «اقتصاد المضاربة» لضبط الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 01:11 صباحا
حماد يطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجرم «اقتصاد المضاربة» لضبط الأسعار
أسامة حماد يترأس اجتماعًا لحكومته، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، المجلس بسرعة إصداره تشريعات تُجرِّم «اقتصاد المضاربة»، لتتوافق مع خطتها لضبط الأسعار.

وأهابت الحكومة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، النيابة العامة بالإشراف ومتابعة جميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار، وتطبيق القانون على مخالفيها.

ودعت الحكومة جميع مراقبات الاقتصاد في البلديات إلى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بـ«الخطة الاقتصادية الشاملة».

وذكَّرت حكومة حماد بالإجراءات التي اتخذتها في هذا السياق، ومنها القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، وتحديد الحد الأقصى للسلع الضرورية، وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط أية مخالفات لهذه الأسعار.

- حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور
- أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع الغذائية

حكومة حماد تعلن استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية لضبط الأسعار
وأشارت أيضًا إلى أنها بدأت «خطة اقتصادية متكاملة، تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية».

وفي 4 ديسمبر الجاري، أصدر أسامة حماد قرارًا بتحديد أسعار عشرين سلعة غذائية، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قِبل بعض التجار.

وألزم القرار أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز؛ حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها، بينما يتولى الحرس البلدي ومأمورو الضبط القضائي قفل المحال التي يجرى إثبات مخالفتها التسعيرة، على أن تكون فترة سريان القرار ثلاثة أشهر، ويعاد النظر في التسعيرة وتعديلها من عدمه حسب الظروف الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار

الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار
ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد

شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد
المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة

المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة
التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام

التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد

فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة ...
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة ...
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟

«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي...
«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يناقش آلية عمل البطاقة العربية الموحدة للتأمين
الحويج يناقش آلية عمل البطاقة العربية الموحدة للتأمين
النيابة العامة تكشف واقعة اختلاس نحو 4.9 مليون دينار بقطاع الصحة في زوارة
النيابة العامة تكشف واقعة اختلاس نحو 4.9 مليون دينار بقطاع الصحة ...
وزارة العمل: اتفاق على تدريب 50 شابا من حملة السلاح سابقا
وزارة العمل: اتفاق على تدريب 50 شابا من حملة السلاح سابقا
حماد يطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجرم «اقتصاد المضاربة» لضبط الأسعار
حماد يطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجرم «اقتصاد المضاربة» لضبط...
استرداد أرض مواطن من خارجين عن القانون في طرابلس (صور)
استرداد أرض مواطن من خارجين عن القانون في طرابلس (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني...
المزيد
ترحيل 136 بنغاليا من بنغازي
ترحيل 136 بنغاليا من بنغازي...
ضبط معدات مسروقة من شركة الكهرباء في محل خردة بترهونة
ضبط معدات مسروقة من شركة الكهرباء في محل خردة بترهونة...
حكومة حماد تستعين بمنظمة دنماركية لتقديم الدعم النفسي لمتضرري «دانيال»
حكومة حماد تستعين بمنظمة دنماركية لتقديم الدعم النفسي ......
استرداد أرض مواطن من خارجين عن القانون في طرابلس (صور)
استرداد أرض مواطن من خارجين عن القانون في طرابلس (صور)...
حماد يطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجرم «اقتصاد المضاربة» لضبط الأسعار
حماد يطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجرم «اقتصاد المضاربة»......
المزيد