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أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 10:55 مساء
أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع الغذائية
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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كلف وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة جهاز البحث الجنائي لدعم جهاز الحرس البلدي في تنفيذ قرار رئيس الحكومة، وزير الاقتصاد المكلف أسامة حماد رقم (40) لسنة 2023 بشأن ضبط أسعار عدد من المواد الغذائية.

ووجَّه أبوزريبة مديريات الأمن بالمناطق بالتنسيق مع فروع جهاز الحرس البلدي لتنفيذ القرار، وضرورة التنبيه على أصحاب المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

- حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور

وأمس الأحد، أصدر أسامة حماد قرارًا بتحديد أسعار 20 سلعة غذائية، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قبل بعض التجار.

وألزم القرار أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز؛ حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها، حيث يتولى الحرس البلدي ومأمورو الضبط القضائي قفل المحال التي يجري إثبات مخالفتها للتسعيرة، على أن تكون فترة سريان القرار لمدة ثلاثة أشهر، ويعاد النظر في التسعيرة وتعديلها من عدمه، حسب الظروف الاقتصادية.

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