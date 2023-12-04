حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير الاقتصاد والتجارة أسامة حماد قرارًا بتحديد أسعار 20 سلعة غذائية، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قبل بعض التجار.

قائمة السلع

ونص القرار رقم (40) لسنة 2023م على تحديد الحد الأقصى لبعض السلع الغذائية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط، على النحو التالي:

- معكرونة محلية الصنع (عبوة 400 جرام): 1.5 دينار.

- معكرونة مستوردة عبوة (400 جرام): 3 دنانير.

- أرز حبة قصيرة (كيلو): 4.5 دينار.

- أرز حبة طويلة (كيلو): 4 دنانير.

- دقيق قمح منزلي (كيلو): 2.25 دينار

- زيت دوار الشمس (لتر) 7 دنانير.

- زيت ذرة (لتر): 9 دنانير.

- طماطم معلبة (400 جرام): 4 دنانير

- سكر (كيلو): 4 دنانير.

- شاهي أخضر (250 جرام): 2.5 دينار.

- شاهي أحمر (250 جرام): 6 دنانير.

- حليب علب محلي (400 جرام): 3.75 دينار.

- حليب علب مكثف (400 جرام): 4.25 دينار.

- بيض مائدة (صبق 30 بيضة): 15 دينارا.

- لحم خروف وطني (كيلو): 55 دينارا.

- لحم خروف مستورد (كليو): 35 دينارا.

- لحم بقر وطني (كيلو): 45 دينارا.

- لحم بقر مستورد (كيلو) 20 دنانير.

- لحم دواجن وطني (كيلو): 10 دنانير.

لحم دواجن مستوردة (كيلو): 8 دنانير.

- مواطنون في الجفرة يشتكون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل رمضان

- «الاقتصاد والتجارة» تعلن الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية.. تعرف إليها