تراجع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار اليوم الخميس مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 5.99 دينار مقابل 6.09 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهبط سعر اليورو إلى 6.43 دينار مقابل 6.61 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.45 دينار مقابل 7.65 دينار أمس.

سعر الليرة التركية

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.90 دينار مقابل 1.93 دينار أمس.

وهبط سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 279 دينارا من 291 دينارا للغرام أمس.